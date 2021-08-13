漫威臉綠了 牴觸親俄疏美 「黑寡婦」恐難在中上映

漫威電影「黑寡婦」，恐成為漫威第一部無法在中國放映的電影。（迪士尼提供）

漫威電影 「黑寡婦」（Black Widow）近日陸續在全球各國上映，唯獨在中國 可能「送審被斃」。據報導，「黑寡婦」因涉及大量的俄羅斯和前蘇聯情結，與中國「親俄疏美」的大方針相悖，加上中方與美國、迪士尼 的關係都緊張，恐將因此成為漫威第一部無法在中國放映的電影。

因新冠疫情致檔期一延再延的漫威大片「黑寡婦」，自6月29日起在全球上映，唯獨在中國仍未敲定檔期。觀察者網報導，據多個消息確認，中國觀眾寄予厚望的「黑寡婦」迎來了「送審被斃」的消息。這意味著「黑寡婦」在中公映的機率渺茫。

報導指出，「黑寡婦」最終可能無緣在中國公映，中國官方尚未有正式說法，但大致有三個原因。第一是影片中有涉及到大量的俄羅斯甚至前蘇聯情結，這與目前中國「親俄疏美」的大方針策略相悖；和其他有蘇聯、俄羅斯元素的好萊塢電影相較，「黑寡婦」其實不算太過於敏感，但顯然審查人員選擇了從嚴審查。

第二，是今年的特殊政治環境，美國總統拜登上任後，給中美關係重新澆上了冷水，中美進入了另一個競爭白熱化階段。在這樣的特殊環境下，中宣部直屬的國家電影局在審查美國電影時難免進行一定「意識形態」方向的傾斜。

第三是有關部門與迪士尼之間糟糕的關係。報導說，從去年電影「花木蘭」開始，迪士尼與相關部門之間的關係就逐漸惡化。原本「黑寡婦」可獲准與北美同步上映，迪士尼總部卻選擇了延期且院網同步的方式，這種操作毫無疑問激怒了有關部門。

而在「黑寡婦」之後，報導說，包括「尚氣」、「永恆族」在內的一系列好萊塢大片，或許也都將面臨著無緣在中國公映的待遇。背後也暗含著中美電影交流合作，已經到了崩潰的邊緣。