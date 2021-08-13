嗆美加 中：孟晚舟才被任意拘押 加控孟涉詐欺

孟晚舟日前在加拿大出門，前往引渡案聽證會。（路透）

中加外交戰近日因中國 法院宣判兩案愈演愈烈，繼加拿大 公民謝倫伯格因涉毒被中國法院維持死刑原判定讞之後， 加拿大商人史佩弗被指控境外刺探遭中國判刑11年並驅逐出境，兩案皆引發美、加等國譴責。對此，中國駐美大使館發言人11日表示，美方指責中方在相關案件上「任意拘押」的說法純屬混淆是非、顛倒黑白。

大公報報導，中方表示，孟晚舟 事件才是一起典型的任意拘押案例。中方敦促美方切實尊重法治精神和中國司法主權，無條件撤銷對孟晚舟的引渡。

駐美大使館發言人稱，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案。有關加公民涉嫌危害中國國家安全犯罪，中方主管部門對其進行逮捕、起訴和審理，純屬依法辦事。在這個過程中，有關加公民的合法權利得到保障。美方聲明對中方依法處理加在華公民個案指手畫腳、說三道四，是對中國司法主權的粗暴干涉。中方對此表示堅決反對，也絕不接受。

從溫哥華當地時間8月11日開始，孟晚舟引渡案開始進入「引渡遞解」的審理，當天代表美加兩國政府的檢方律師進行陳述，但是陳述存在多個自相矛盾之處。例如，檢方稱，孟晚舟欺騙滙豐高管說星通公司在伊朗合規運營、沒有風險，但是美方提交的用於引渡的「案件紀錄」裡，又指控孟晚舟欺騙滙豐說華為不控制星通，將星通描述為第三方公司。這兩者之間自相矛盾。

另據中央社報導，代表加拿大政府的律師在孟晚舟引渡案聽證會上說，孟晚舟與匯豐銀行主管開會時所言不實，且有所隱瞞，構成詐欺罪。孟晚舟的律師否認所有稱她不誠實的指控，並指匯豐銀行未蒙受任何風險，所有指控都是出於政治動機。

美方指稱華為利用設在香港的星通科技公司（Skycom Tech）販售設備給伊朗，孟晚舟並向匯豐銀行作出不實陳述，致使匯豐提供金融服務給星通公司，違反了美國對伊朗的制裁。美國指控49歲的孟晚舟犯下詐欺罪，但她否認。

孟晚舟於2018年12月在溫哥華機場被捕，面臨從加拿大引渡到美國受審的命運。北京對此案極為不滿，認為這是出於政治動機，目的是阻止中國崛起。

美聯社報導，加拿大司法部律師佛瑞特（Robert Frater）說，此案「攸關不誠實的商業交易」。

佛瑞特說：「事實是，華為完全控制了星通。星通就是華為。」他表示，孟晚舟的不誠實，一部分是她的說法與實際有差距，一部分是疏於揭露華為與星通關係的真正性質，「此案的罪行同時攸關作為與不作為」。

預期加拿大要到今年稍晚才會對引渡案做出判決，無論孟晚舟的判決是什麼，都有可能會被上訴。