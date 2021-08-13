張文宏主張「與病毒共存」惹議 挨批美國走狗

中國防疫專家張文宏透過微博發表文章指出「世界要學會與新冠病毒共存」，言論一出立即遭到批判。（中新社）

防疫專家張文宏日前針對新冠疫情 提出「與病毒共存」主張，由於與目前中國 採取的「清零」措施看似衝突，遭多名官方人士及軍媒暗諭批評，有網民還罵張是「美國 養的狗」。但張文宏的說法也獲得不少人聲援稱，「共存」與「清零」並不矛盾，「不能連張文宏都容不下」。

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南京疫情的擴散，中國多地的病例「清零」抗疫壓力逐漸加大，也引來一些西方國家的指責，美國彭博社就報導稱中國「清零」策略將使自己成為孤島。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上月29日在微博發表文章指出，世界上大多數病毒學家都認可新冠病毒是一個常駐病毒，「世界要學會與這個病毒共存」。

張文宏「與病毒共存」的主張提出後立即受到各界關注。前中國衛生部長高強不點名批判張文宏稱，英、美等國的「與病毒共存」已為全球防疫形勢帶來了嚴重後果，「我們絕不能重蹈覆轍」。北京大學教授張頤武也發表「不要中了西方的連環計」評論稱，「與病毒共存」主張不是為了中國，而是「別有深意」。

軍方旗下「鈞正平工作室」官方微信10日發文稱，單純實現所謂「群體免疫」，無法阻擋肆虐的疫情。抗疫就像當年的抗日戰爭。中共前領導人毛澤東的「論持久戰」對當下疫情防控工作依然有著重要的啟示作用。此文被解讀為是暗批張文宏提出的主張。

相關評論發表後，張文宏被一些網民攻擊為「西方利益集團代言人」、「美國養的狗」等，但也開始有為數不少的民間人士群起聲援張文宏。

「冰川思想庫」特約研究員張明揚發文指出，張文宏不該遭到「夾槍帶棒的不專業批判」。中國知名血管外科醫師張強也在微博表達支持張文宏的立場。另有文章稱，病毒「不服口號只服科學」，如果連張文宏都容不下，那真是「族群之大不幸」。

官媒環球時報總編輯胡錫進認為，輿論場應當允許張文宏就抗疫方法表達看法。「而且他說與病毒『共存』，我沒有讀出他主張放棄動態清零努力的意思」。

對此，封面新聞引述中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光表示，不該爭論「清零」和「與病毒共存」，這兩者不矛盾。中國當下採取「病毒清零」是因為清零對中國有利，但是隨著世界局勢變化，中國也要變。