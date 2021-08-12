引「瑞士學者」批美被揭假 CGTN悄刪文 胡錫進：是化名

中國官方媒體被指引用假帳號批評美國調查新冠病毒起源立場。圖為河南鄭州一名醫護人員在作業。(新華社)

「華盛頓郵報」報導，一個Facebook帳號7月24日以「威爾森愛德華」（Wilson Edwards）的名義發表一篇文章，批評美國 對世界衛生組織（WHO）調查新冠病毒起源的立場，最終卻發現是假帳號作祟。

報導指出，自稱是瑞士生物學家的愛德華辯稱「這項調查已被政治化」，並寫道「拜登政府『不遺餘力地重建美國在該組織中的影響力』」。愛德華認為「是美國而不是中國 試圖影響對新冠病毒起源的調查」，他援引世衛 組織的消息來源強調「美國如此痴迷於在病毒起源上攻擊中國、而不願意睜開眼睛查看數據和發現的問題」。

這則貼文引起中國官方媒體的廣泛關注，並以此來證明中國對調查的立場。中國國家廣播公司CGTN表示，該貼文表明世衛組織追蹤新冠病毒起源的諮詢小組的「恐嚇」。

不過事情10日出現意想不到的轉折，瑞士外交官提出「威爾遜愛德華實際上並不存在」。瑞士駐北京大使館暗示該帳號可能是「假新聞的來源」，要求中國媒體公司撤下他們的報導，而CGTN和其他網站似乎已經悄悄刪文，這起烏龍事情才畫上句號。

根據報導，該帳號似乎是最近創建的，並且只有三個好友，除了地點設置在瑞士伯爾尼（Bern）之外，沒有其他照片或訊息，該帳戶也沒有立即回覆媒體的提問。

然而，中共黨報人民日報旗下環球時報總編輯胡錫進11日繼續在微博發文，宣稱「那個帳號使用化名，……是披露內情者常用的自我保護方法之一。」還稱，美國的打壓太嚴厲了，圍繞溯源問題上已在西方形成廣泛寒蟬效應，沒有人或很少有人敢使用真名說真話。「我們大家千萬別被他們忽悠了。」

中國官方媒體此前曾被指控使用假帳號，一個名叫博蒙德（Laurène Beaumond）的法國記者為CGTN對新疆維吾爾自治區做報導，並幫助洗白大規模鎮壓維吾爾人的指控，今年3月「世界報」卻報導稱找不到這位「法國記者」，中國外交部後來辯稱儘管沒有正式登記，但她確實存在，但也沒有說明她是否使用真名。