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京令立陶宛駐中大使離境 環時嗆：將聯俄打美「走狗」

中國新聞組／北京12日電
立陶宛駐大陸大使米凱維切涅證實，她已收到北京要求離開的通知，並將在隔離期滿後走人。圖為米凱維切涅2020年12月到任時向大陸外交部禮賓司司長洪磊遞交國書副本。（取材自大陸外交部網站）
立陶宛駐大陸大使米凱維切涅證實，她已收到北京要求離開的通知，並將在隔離期滿後走人。圖為米凱維切涅2020年12月到任時向大陸外交部禮賓司司長洪磊遞交國書副本。（取材自大陸外交部網站）

不滿立陶宛允許台灣設立代表處，中國大陸外交部要求立陶宛駐大陸大使離境。立陶宛駐大陸大使米凱維切涅表示，她已接到北京給她的通知，將在隔離期滿後離境。大陸官媒昨天批立陶宛親台是美國在背後撐腰，不排除與立斷交，並聯合俄羅斯打擊這個美國的忠實走狗，以儆效尤。

為抗議立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國大陸外交部10日除召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛駐大陸大使離境。綜合外媒報導，去年12月才剛到任的立陶宛駐大陸大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）11日表示，她才剛抵達北京，仍在21天隔離期當中，就接到北京要求她離開的通知；她表示，隔離期滿後，她就會離開。

另外，中國駐立陶宛大使申知非11日也發布最新推特稱：「再見了！立陶宛」。

大陸外交部發言人華春瑩昨天對此事件表示，立方允許台當局以「台灣」名義設「代表處」，嚴重損害大陸主權和領土完整，中方有權也應當做出正當合理的反應。她並敦促立方不要誤判中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志。

大陸官媒環球時報昨天發表評論指出，在大陸宣布召回駐立陶宛大使後，美國國務院發言人普萊斯馬上就表態支持立陶宛；這顯示立陶宛做這件事，看的就是美國的臉色，甚至連劇本都是華盛頓審過的。美國支持立陶宛讓台當局以「台灣」的名義在該國設代表處，這是走迂迴路線，避免迅速激化美中衝突。

評論說，立陶宛不知深淺，一腳就踩到了東亞最敏感的熱點上，它的不知天高地厚委實令人驚訝。如果立陶宛一意孤行，中方要做好與它走到斷交那一步的準備。此外，中方應聯合俄羅斯、白俄羅斯這兩個與立陶宛接壤的國家，共同對它實施懲罰；立陶宛是同時向中俄發難走得最遠的國家之一，它也理應成為中俄聯手給予教訓的首選目標之一。 

而立陶宛事件也觸動大陸更積極地思考一個問題：是否應該加快徹底解決台灣問題的進程，這樣的戰略考量正日益變得緊

立陶宛 台灣 美國

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