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孟晚舟案收尾之際 加拿大商人遭中判刑11年 美加譴責

記者羅印冲／綜合報導
加拿大商人史佩弗遭北京以間諜罪判處11年徒刑。（路透）
加拿大商人史佩弗遭北京以間諜罪判處11年徒刑。（路透）

加拿大公民謝倫伯格被中國法院維持死刑原判定讞之後，遼寧省丹東中院昨公布，對加拿大商人史佩弗為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，史佩弗被判有期徒刑11年，沒收個人財產人民幣五萬元，並驅逐出境。這項宣判引發加美等國譴責，尤其在華為孟晚舟案審理進入最後階段，中加外交戰持續升溫。

2018年12月1日，加拿大在美國政府要求下，於溫哥華機場逮捕孟晚舟。之後，加拿大前外交人員康明凱、商人史佩弗先後被中方拘捕，外界懷疑是北京報復之舉，中加關係陷入冰凍。就在孟晚舟案審理進入尾聲之際，中方昨對史佩弗案作出宣判，引起國際社會關注。

據公開報導，史佩弗於去年6月被正式起訴，丹東中院今年3月19日進行一審，涉國家秘密不公開審理，史佩弗及辯護律師到庭參加訴訟。

史佩弗昨被判有期徒刑11年並驅逐出境，將會如何執行？據中國媒體觀察者網報導，根據中方法律規定，有期徒刑是主刑，驅逐出境則是對犯罪的外國人所適用的附加刑，二者並行不悖，將先執行11年有期徒刑，再驅逐出境。

路透引述北京律師莫少平指，被定罪的外國人通常服刑完畢才會被驅逐出境，但某些特殊案件中，也可能提前驅逐。

加拿大駐北京大使鮑達民強烈譴責對史案的宣判，認為司法程序缺乏透明度。他昨前往丹東聽取判決，認為11年刑期太重，非常失望，並稱加國會繼續要求釋放史佩弗和康明凱，但他未有任何康明凱案訊息。

鮑達民並轉達史佩弗的話表示，「感謝各方支持，自己精神很好，盼望回家」。

美國駐北京大使館昨也發表聲明，譴責中國法院這項判決，並要求中方立即釋放史佩弗與康明凱。

歐盟對外行動署昨對謝倫伯格案表示關注，呼籲寬大處理。中國駐歐盟使團發言人回應稱，堅決反對歐方聲明，絕不接受；並指該案程序完全合法，證據確鑿而充分。

加拿大外長加諾強烈譴責中方判處謝倫柏格死刑，中國駐加使館反擊稱，加方此舉嚴重侵犯中方司法主權，誰違反中方法律都須被嚴懲，「國籍絕不是違法的囂張資本」。

加拿大 中國 北京

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