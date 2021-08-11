怒斥美想撈贖金 律師籲停審孟晚舟案

華為財務長孟晚舟6日離開位於加拿大溫哥華的住所，前往法庭。（中新社）

華為財務長孟晚舟 引渡案進入最後一輪聽證會，加拿大卑詩省最高法院繼續審理此案，對於審判結果，分析人士指出，加拿大法官最終不能給孟晚舟定罪，只能准駁加拿大可否將孟晚舟引渡到美國 。孟晚舟首席律師佩克9日表示，要求法庭終止審理孟晚舟引渡案，但控方代表指審訊公平，不同意終止引渡程序。

香港南華早報報導，佩克表示，在川普 看來，孟晚舟是「一件動產，一個討論還價的籌碼」。如果想讓孟晚舟獲得自由，那就需要支付「贖金」，即在中美貿易戰中讓美國處於有利地位。

綜合外電報導，孟晚舟當地周二抵達卑詩省最高法院出席聆訊，代表加拿大檢察部門的律師指，沒有人擁有比孟晚舟更公平的審訊，對於孟晚舟一方指時任美國總統川普就孟案的評論構成政治干預，控方指川普的言論雖然為案件蒙上陰影，但辯方未能證明兩者構成影響關係，不符合終止引渡程序的條件。

據了解，川普在孟晚舟2018年12月1日被捕後的幾天內表示，如果有助於贏得美國與中國的貿易戰，他將干預孟晚舟案件。佩克發表評論稱：「這就是贖金的定義。這就是我們要處理的問題。」

從本月9日開始，法庭就「司法補救措施」進行審理。代表孟晚舟的律師在此之前，已經從四個主要方面對本案存在「濫用司法程序」的問題進行了陳述，相關的聽證也陸續完成。