加拿大正審孟晚舟案 加：公民涉毒中仍判死不是巧合
遼寧省高級人民法院昨對加拿大籍被告謝倫伯格走私毒品上訴一案進行二審宣判，裁定駁回謝倫伯格上訴，維持死刑原判，並報請中國最高人民法院核准。加拿大外交部長發表聲明強烈譴責，加拿大駐北京大使鮑達民直指，加方正在審理華為財務長孟晚舟案，昨天的宣判「不是巧合」。
據遼寧高院官網消息，遼寧省大連市中級人民法院認定，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，其行為已構成走私毒品罪，依法判處謝倫伯格死刑，並沒收個人全部財產。
謝倫伯格不服判決，提出上訴。遼寧省高級人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理此案，「認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定」。
謝倫伯格是在2014年11月企圖將毒品從大連走私到澳洲時，察覺事態有變後，在大連機場登機打算潛逃泰國，但飛機中途在廣州機場停靠時遭中國警方逮捕。謝倫伯格辯稱遭人陷害，自己是無辜的遊客。
此案除存在法律爭議，也引發中國與加拿大的外交紛爭。據加拿大駐北京大使館官方微博，加拿大外交部長加諾發表聲明，強烈譴責中國大陸維持對謝倫伯格死刑判決的決定。聲明說，加方一再表示堅決反對這一殘酷且非人道的刑罰，並將會繼續與中國當局交涉。
謝倫伯格在大連重審前，加拿大於2018年12月1日應美國要求，逮捕在溫哥華轉機的華為創辦人任正非長女孟晚舟，引發中國與加拿大關係緊張。中國隨後也以危害國家安全為由，逮捕兩名加拿大公民。有觀點認為，北京意圖借謝倫伯格一案向加拿大施壓。
謝倫伯格二審宣判前，孟晚舟引渡案也於8月4日在加拿大卑詩省高等法院再次開庭，進入主審法官首次作出引渡判決前的最後一輪庭審。
中新社報導，本輪庭審計畫持續至8月20日。此輪庭審後，控辯雙方將等待法官作出是否將孟晚舟引渡到美國的判決。若法官作出引渡判決，案件將交由加拿大司法部長決定是否簽署移交令。
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