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立陶宛若繼續挑戰中國 學者：不排除斷交

記者羅印冲／北京11日電
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。（法新社）
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。（法新社）

不滿台灣將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國外交部昨召回中國駐立陶宛大使，官媒環球時報引述多名學者稱，召回大使舉動在中國外交史上非常少見，說明立陶宛已觸犯中國核心利益，中國與立陶宛於1991年建交，若未來立陶宛繼續其挑戰中國的舉動，不排除走到兩國斷交的局面。

新京報報導，國台辦發言人馬曉光10日表示，中國相關部門已表明嚴正立場。他再次強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

財新網披露，中國現任駐立陶宛大使申知非，2018年2月到任；立陶宛現任駐北京大使米凱維切涅，2020年12月到任。去年10月立陶宛政局因議會改選出現重大變化，兩國關係頻現負面訊號。

據報導，中國社會科學院歐洲研究所中東歐研究室主任劉作奎表示，從外交上講，召回大使是嚴重程度很高的一種行動，僅次於斷交。很顯然，北京對立陶宛近期的行為予以力度極大的反擊。

他指出，立陶宛允許民進黨當局以台灣名義設立代表處，比此前捷克議員訪問台灣還要更嚴重，因議員不能代表政府行為，而立陶宛這次則是政府行為。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，立陶宛在台灣問題上觸犯到的是大陸的核心利益，已影響到兩國關係的政治基礎，中方召回大使的舉動意在傳遞絕不接受的明確態度。這一舉動在大陸外交史上非常少見，也說明兩國關係已遇到嚴重挫折。

至於歐盟的反應，崔洪建表示，儘管歐盟一貫強調外交一致性，但在此事上可能會出現分化。部分國家可能會對立陶宛表達某種支持，但其他國家則不會認同在涉台問題上採用立陶宛的方式，預計歐盟不會在短期內就此事形成統一立場。

立陶宛 中國 台灣

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