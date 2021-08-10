不滿設立「台灣代表處」中國召回駐立陶宛大使

圖為立陶宛維爾紐斯中國大使館大樓外牆。（歐新社）

中國 外交部今天以較高層級的「發言人」名義發表書面談話，宣布召回中國駐立陶宛 大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。理由是立國「允許台灣 當局以『台灣』名義設立代表處」。

中國外交部若以華春瑩、趙立堅等具名的發言人發表聲明，多屬一般層級的表態。若僅以不具名的「發言人」名義表態，則屬較高層級的表態。而這一模式也是國台辦等單位採用的模式。

這項以「發言人」名義發表的「談話」指出，近一段時間，立陶宛政府不顧中方「反覆交涉、曉以利害」，宣布「允許台灣當局以『台灣』名義設立代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害「中國主權和領土完整」。

這項談話指出，中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。

談話宣稱，中方正告立方，世界上只有一個中國，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。「一個中國」原則是「公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」，是中國與其他國家發展雙邊關係的政治基礎。中國政府和人民「實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰」。

談話說，中方敦促立方立即糾正「錯誤決定」，採取確實措施，消除惡劣影響，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。

談話最後並聲稱，「我們也正告台灣當局，台獨是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞」。