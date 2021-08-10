清零變政治問題 中專家籲「與病毒共存」

江蘇揚州有民眾在篩檢站群聚感染。﹙中新社﹚

Delta變種病毒來勢洶洶，目前已蔓延中國 19省、逾30多個城市，中國各地防控措施也一再升級，小區封控管理、全民排隊測核酸，時隔1年再次進入高度戒備，反映出中國官方將新一輪新冠疫情 清零的決心。但這次困難高於以往，要堅持讓疫情清零，還是要如同歐美「與病毒共存」，在中國內部已不是疫情防控問題，而是政治問題。

為遏制疫情擴散，江蘇封閉至少90個高速公路進出閘口、揚州500多萬人日常生活停擺，經濟最繁華的長三角，幾乎一半以上城市受影響。

不少中國專家呼籲應學習「與病毒共存」。上海華山醫院感染科主任張文宏撰文稱，如今大多數病毒學家都認可新冠是1個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存。南京疫情促使中國大陸經受壓力測試，也為未來疫情防控提供更多思考。

一些流行病學專家呼應說，未來中國大陸需要學會「通過大規模注射疫苗和全力研發特效藥，將新冠死亡率降低到流感水平，然後逐步開放，這才是科學的道路」。

但中國前衛生部長高強則持不同看法，認為「與病毒共存」絕不可行。他強調，英、美等國的與病毒共存，已經給全球的抗疫形勢帶來嚴重後果，中國大陸絕不能重蹈覆轍，堅決切斷病毒傳染鏈的策略不能變。

這不僅僅是抗疫的路線之爭。由於中國當局堅持「零感染」的目標，地方官員怕被究責，各種封閉防控手段「層層加碼」，面對嚴厲的防疫措施，民眾不會、也不敢說不好。但也形成惡性循環，即動不動就封鎖，封鎖當然影響經濟，經濟影響GDP，倒過來影響官員前程。

北京官員透露，中共 堅持清零政策至少還要1年，直到冬奧和中共20大這兩件大事完成。除帶來經濟損失，中國民眾因反覆封閉管控和核酸檢測心力交瘁，可能造成社會不穩；中國與其他國家人員往來長期受限，也將影響國際交流合作，也可能使已嚴峻的中美、中歐關係進一步惡化。