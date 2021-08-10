美疫歿61萬人 中3智庫評「抗疫失敗」 港媒：立場傾中

全球首份揭露美國抗疫真相的智庫報告發佈，中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文展示美國抗疫真相報告。（中新社）

中國 人民大學重陽金融研究院、太和智庫、海圖國智三家智庫9日在北京發布「『美國 第一』?！美國抗疫真相」報告，稱美國60多萬人因疫情 喪生，美國政府在疫情防控、政策措施、溯源調查等多方面反科學反常識，是美國成為「抗疫失敗國」的直接原因。不過，港媒指出，此三間智庫專家多是體制內人士，立場傾向北京官方。

中通社報導，該報告有中文、西班牙語、英語、法語版，全文約2.3萬字，透過五章節駁斥此前彭博關於「美國抗疫全球第一」排名。

香港文匯報指出，報告認為，美國在疫情控制上嚴重違背科學常識，並掩蓋真相，其官方正式公布的第一例新冠肺炎病例出現於2020年1月21日，但越來越多證據表明，美國實際出現疫情的時間遠早於這一時間點。疫情在美國到底是什麼時候出現的？早期真實傳播路徑究竟是什麼？疫情起源與美國生物實驗室究竟有無關聯？德特里克堡到底有什麼不為人知的秘密？美國政府理應澄清，卻一直拒絕被調查。

報告認為，相比於新冠病毒，更為致命的「病毒」是在美國帶領下不斷滋生的「溯源恐怖主義」。病毒溯源是一個嚴肅的科學與醫學問題，美國政府卻在這個問題上有罪推定，預設「武漢實驗室起源」的結論，阻撓科學溯源工作的開展。「美國對外推責甩鍋，誤導國際社會，將一場全球性的公共衞生災難變成大國角力。」

報告稱，美國政府把疫情作為對抗中國武器的種種做法，不僅使中美兩國抗疫合作難以實現，更令本就趨於惡化的雙邊關係「雪上加霜」，間接助推了中美戰略競爭進一步加劇， 對全球抗疫合作大局尤為不利。

該份報告宣稱是首份揭露美國抗疫真相的智庫報告，不過，有港媒披露，這三家智庫中人大重陽金融研究院執行院長王文曾是中共黨報人民日報旗下「環球時報」主管評論的編委，太和智庫及海國圖智研究院的專家多是體制內人士，立場傾向中國官方。

此外，大公報報導，近期有媒體稱中方研究者在去年刪除已上傳至美國NCBI數據庫的疫情早期部分病例基因序列，美國科研人員推測中方對溯源有所隱瞞。對此，中國官媒新華社日前專訪中方當事專家，指出原是一份國際期刊的編輯誤刪中國科研團隊論文指向數據的文字，中方專家因而申請撤回有關數據。「一個簡單的技術操作經層層『包裝』，竟成所謂中國掩蓋新冠疫情早期情況的『罪狀』。事實勝於雄辯，這一針對中國的新冠溯源陰謀論經澄清宣告徹底破產。」