我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

奧運金牌榜中國被超車 秦剛祝賀美 網友誇有氣度

記者羅印冲／北京10日電
中國新任駐美大使秦剛在推特發文，祝賀美國隊榮登奧運獎牌榜第一名。（取材自新華網）　
中國新任駐美大使秦剛在推特發文，祝賀美國隊榮登奧運獎牌榜第一名。（取材自新華網）　

為期17天的東京奧運會8日落幕，一路保持金牌冠軍地位的中國隊，直到最後一天被美國隊「超車」，以38金輸給美國的39金，引發不少中國網友的扼腕嘆息。但中國新任駐美大使秦剛9日晚上，發出的一條推文，祝賀美國隊榮登獎牌榜第一位，格外引起注目。

秦剛在北京時間凌晨12：14分的推特中，說道：祝賀美國隊榮登獎牌榜排名第一位，祝賀中國隊和所有中國運動員的優異表現。同時要讚揚疫情之下日本成功舉辦本屆奧運。

自7月29日抵達美國以來，秦剛更推頻率不算高，這只不過是他在11天裡發出的第8條更新。但這顯然不是一條普通的推送，尤其是在短短幾句話裡，作為中國駐美大使，他同時向中美日運動員和奧運會工作人員表達祝賀，而除了祝賀，外界認為，還能從秦剛這席表態中解讀出友好和尊重。

在奧運閉幕前的連續幾天裡，關於中美兩國在獎牌榜排名的話題，就已經成為一再被廣受關注的全球性話題。其中《紐約時報》等眾多美媒為了讓美國排在榜首，而選擇性地使用獎牌總數的排序標準去統計，一時讓包括BBC在內的西方媒體都感到困惑。不過隨著8月8日美國隊摘金數量超過中國，美媒很快在排序上向多數國家「看齊」。

此外，東京奧運某些西方媒體被指在報導中，刻意選取中國運動員面容扭曲的醜照、有些媒體則乾脆解讀中國運動員奪金後「不開心」，借以抨擊中國體育制度，一度引發中國使館以及國內外網友的憤怒聲討。

在這樣的背景下，秦剛大使的這條推文，外界認為，秦剛不但大氣祝賀美國成功實現逆轉心願，還感謝日本為這場奧運的付出，更展現此次中國隊在多項賽事上全面開花的自信和底氣。

這種氣度，也被許多外國網友看到，他們在評論裡感歎：「說得好」、「真正的體育精神」。

在點讚秦大使的表態同時，一些網友也開始思考中美關係及外交議題，有網友表示，世界應該多一些像秦大使這樣的外交官，並稱讚「這才是真正的外交官，不像龐培歐和布林肯……」。此外，借著秦大使的祝福，也有網友不忘表達期待：希望中美一起更強。

在發完同時祝賀美、中、日的推特後，秦剛又貼出冬奧會吉祥物照片，表達自己對北京冬奧...
在發完同時祝賀美、中、日的推特後，秦剛又貼出冬奧會吉祥物照片，表達自己對北京冬奧會的期盼。（取材自新華網）　

在發完同時祝賀美國、中國和日本的推特後，秦大使又很快發出第二推，貼出冬奧會吉祥物照片，表達了自己對明年北京冬奧會的期盼：東京奧運已落下帷幕，下次奧運聖火將在2022年的北京點燃。這座城市已經做好準備，期待並歡迎和你在冰雪中的歡樂相聚！對此，不少外國網友在留言中表示：「非常期待！」

東京奧運 中國 美國

上一則

「謝大腳」于月仙 驚傳內蒙車禍身亡

下一則

加公民謝倫伯格涉走私毒品 中國二審維持死刑判決

延伸閱讀

反對兒童參加奧運？全紅嬋躺槍 德奧委會挨轟雙標

反對兒童參加奧運？全紅嬋躺槍 德奧委會挨轟雙標
12歲敘利亞乒乓少女打進奧運 獲邀赴中訓練

12歲敘利亞乒乓少女打進奧運 獲邀赴中訓練
東奧跳水金牌確診新冠：慶幸已經比完奧運

東奧跳水金牌確診新冠：慶幸已經比完奧運
告別東京奧運賽場 他們重回打卡上班生活

告別東京奧運賽場 他們重回打卡上班生活

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

2021-08-06 10:00

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開