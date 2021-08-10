英媒：中派3核潛艇 跟蹤英航母 專家質疑可信度

英國海軍「伊麗莎白女王」號航母編隊。（觀察者網）

已經停靠在美國 關島基地的英國 海軍「伊麗莎白女王」號航母編隊，英國「每日快報」8日稱，在從南海進入太平洋之際，英國航母編隊「發現了跟蹤監視的中國 核潛艇」。不過中國軍事專家認為，該報導可信度實在是不高，並認為英國此舉是在刷存在感，為了顯擺自身能力。

英媒「快報」8月8日報導截圖。（觀察者網）

「環球時報」報導，「每日快報」這篇報導沒有提及消息源，僅表示在駛入太平洋之際，中國核潛艇「試圖秘密跟蹤」英國航母編隊，但被英國反潛護衛艦「肯特號」和「里士滿號」使用反潛聲吶發現兩艘7000噸級商級攻擊潛艇的行蹤。

報導稱，英國海軍已經預料到會有中國潛艇和情報收集船的出現，航母編隊前方的機敏級潛艇還發現了第三艘商級核潛艇。報導警告說，中國艦艇試圖跟踪美國船隻，在太平洋地區越來越活躍。2015年美國裡根號航母被一艘中國潛艇跟蹤。2009年，一艘中國常規潛艇在小鷹號航母附近浮出水面，「事前它並沒有被發現」。

英媒引用一名英海軍消息人士的話表示，「北京正在利用技術來定位我們的位置，部署潛艇是為了強化中國更大的意圖，即邁向超級大國、主宰整個太平洋的貿易和安全——這違反了國際法。」

不過對於英國媒體的這篇報導，多名專家9日接受「環球時報」採訪時均提出質疑，並認為英國此舉是在刷存在感，為了顯擺自身能力。

一名潛艇專業人士認為，潛艇在航經之路上對敵艦伏擊或截擊的時候，距離對方並不需要特別近。中國核潛艇具備遠程打擊能力，如果真的需要實施攻擊，很難被發現。