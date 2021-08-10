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中俄聯合軍演 殲20亮相 被暗指「為出兵阿富汗做準備」

記者羅印冲／北京10日電
代號「西部·聯合2021」的中俄聯合軍演，昨在寧夏青銅峽基地登場。圖為俄方官兵在演習前的戰車編隊訓練。（新華社）
代號「西部·聯合2021」的中俄聯合軍演，昨在寧夏青銅峽基地登場。圖為俄方官兵在演習前的戰車編隊訓練。（新華社）

近年來規模最大的中俄聯合軍演，代號「西部．聯合2021」9日上午在寧夏青銅峽基地登場，為期5天的演習，演習將於13日結束。雙方派出萬餘兵力和多型戰機、火炮等軍事裝備參與。據中國央視新聞披露，數架共軍殲20戰機亮相開始儀式現場，這也是該型戰機首次參與聯合演習。

在9日舉行的中俄聯演習開幕式上，四架殲20飛過主席台上方。(視頻截圖)
在9日舉行的中俄聯演習開幕式上，四架殲20飛過主席台上方。(視頻截圖)

除了中俄聯合演習之外，俄羅斯與中亞國家也在舉行聯合演習，而且演習地點在這些中亞國家與阿富汗邊境附近地帶。環球網報導，以美國之音和英國BBC為代表的西方媒體開始把中俄軍演，與炒作「中俄可能是為應對或干涉阿富汗變局做準備」結合起來。其中暗含的意味是，「中俄可能在必要的時候出兵干預」。

阿富汗國內的局勢正在發生顛覆性的變化。截至8月8日，阿富汗神學士已經已拿下6座省會城市，而且1天之內連下3城。美英法等西方國家已發出聲明，呼籲在阿富汗的本國國民盡快搭乘可以利用的交通方式，離開阿富汗前往安全的地方。這其實已經相當於啟動「撤僑」了。

針對此次中俄聯合軍演，中國軍事專家指出，由於阿富汗局勢變化和美國拜登政府對中俄依舊採雙遏制戰略，中俄需要展示團結和力量，通過軍事演習提高共同維護戰略通道安全的能力。美國智庫專家則分析，中俄試圖藉由協助對方學習新策略，改善各自的軍事行動效率增加互信，以擴大對抗美國的優勢。

中國國防部發言人吳謙日前披露，此次演習課題為聯合維護地區安全穩定。中俄雙方將成立聯合指揮部，中方參演部隊以西部戰區為主，俄聯邦武裝力量以東部軍區為主，雙方共派出兵力1萬餘人，投入多型飛機、火炮和裝甲裝備，混合編組、合帳籌劃、同台合練，共同檢驗和提高部隊聯合偵搜預警、電子信息攻擊、聯合打擊清剿等能力。

據新華社報導，中俄聯合演習由中共中央軍委、軍委聯合參謀部參謀長李作成擔任演習總導演，並宣布演習開始命令。

演習開始儀式上，中俄兩軍參演官兵按作戰編成編組13個地面方隊、兩個空中梯隊，接受沙場檢閱。由殲20、殲11、殲轟7A、轟6和運20等各型戰機組成的6個空運航空兵梯隊亮相。

此次軍演是俄軍首次編隊參加中方戰略戰役演習，也是俄軍首次使用中方主戰裝備參加軍演。報導稱，此次演習旨在拓展中俄兩軍聯合反恐作戰領域深度，展示共同維護國際和地區安全穩定的決心和實力。

報導指，這次演習，中共軍委成立導演部，構建「導演部—聯合指揮部—參演部隊」三級組織指揮體系，區分聯合籌劃、陸上進攻兩個階段組織實施。

阿富汗 美國 導演

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