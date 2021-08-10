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中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

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中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

記者呂佳蓉／即時報導
中國3家與官方友好的智庫9日在北京公布報告，封美國為「全球第一抗疫失敗國」、「全球第一政治甩鍋國」等8個「第一」。(影片截圖)
中國3家與官方友好的智庫9日在北京公布報告，封美國為「全球第一抗疫失敗國」、「全球第一政治甩鍋國」等8個「第一」。(影片截圖)

中美針對新冠疫情口水不斷。由中國人民大學重陽金融研究院聯合太和智庫和海國圖智研究院舉行的「『美國第一』？！——美國抗疫真相」報告研討會昨日舉行。報告直指，美國是抗疫失敗國，放任病毒擴散，並批評美國在新冠溯源上一直掩蓋真相。

據港媒中評社報導，這份報告全文共2.3萬字，共有5個章節，包括：「為黨爭不為生命」、「反科學反常識」、「制度失靈使疫情難控」、「疫情加劇社會撕裂「、「肆意破壞全球抗疫」。整本報告都在駁斥一些美國媒體將美國抗疫評為世界第一。

美國新冠疫情依然嚴峻，洛杉磯Langer's Deli就宣布，必須有疫苗接種證明...
美國新冠疫情依然嚴峻，洛杉磯Langer's Deli就宣布，必須有疫苗接種證明方能內用。(Getty Images)

報告並揭露，美國政府在疫情防控、政策措施、溯源調查等多方面反科學、反常識，是美國成為「抗疫失敗國」的直接原因。此外還質疑，美國在2019年下半年暴發的不明原因「呼吸系統疾病」或「白肺病」是否就是新冠肺炎？德特里克堡以及美國其他生物實驗室究竟在開展何種研究？是否與冠狀病毒相關？安全措施實施情況如何？與全球新冠疫情起源是否有關聯？

報告質問，「這些都是新冠溯源中理應得到解答的疑問，但美國政府一直在掩蓋。」

報告指出，疫情也加劇美國社會撕裂，關於新冠病毒起源的有毒陰謀論更加劇了對亞裔的欺凌和仇恨。僅2021年3月一個月內，亞裔歧視案件就激增了近一倍。

此外，報告還表示，美國正在肆意破壞全球抗疫。作為世界頭號強國，美國卻放任病毒擴散，致使他國疫情嚴重惡化，在新冠疫情暴發後，依然有2,000多萬美國公民出國。「美國對疫情在全球範圍內的擴散具有不可推卸的責任。」

報告批評，美國對外出口新冠疫苗僅占美國疫苗產量的不到百分之一，除拒絕國際疫苗合作，美國還以「退群再入群」的行為擾亂國際抗疫秩序。

這份報告最後的結論甚至稱：「美國是當之無愧的全球第一抗疫失敗國、全球第一政治甩鍋國、全球第一疫情擴散國、全球第一政治撕裂國、全球第一貨幣濫發國、全球第一疫期動盪國、全球第一虛假信息國、全球第一溯源恐怖主義國。」

報告強調，「真相會遲到，但不會缺席」。中國與世界各國人民都在呼籲著抗疫的真相。

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