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加公民謝倫伯格涉走私毒品 中國二審維持死刑判決

記者林則宏／即時報導
圖為飄揚在加拿大駐北京大使館的加拿大國旗。(路透)
圖為飄揚在加拿大駐北京大使館的加拿大國旗。(路透)

遼寧省高級人民法院10日對加拿大籍被告謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品上訴一案進行二審宣判，裁定駁回倫伯格上訴，維持死刑原判，並依法報請中國最高人民法院核准。

根據遼寧高院官網消息，遼寧省大連市中級人民法院認定，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，其行為已構成走私毒品罪，依法判處謝倫伯格死刑，並沒收個人全部財產。

謝倫伯格不服判決，提出上訴。遼寧省高級人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理此案，「認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定」。

遼寧高院稱，二審審理期間，法院依法保障謝倫伯格的辯護、使用本國語言參與訴訟等各項權利，聽取辯護人的辯護意見，並為其聘請2名翻譯。加拿大駐北京大使館官員、人大代表、政協委員、社會群眾等旁聽宣判。

謝倫伯格是在2014年11月企圖將毒品從大連走私到澳洲時，察覺事態有變後，在大連機場登機打算潛逃泰國，但飛機中途在廣州機場停靠時遭中國警方逮捕。謝倫伯格辯稱遭人陷害，自己是無辜的遊客。

2018年11月20日，大連市中級人民法院一審判處謝倫伯格有期徒刑15年、沒收個人財產人民幣15萬元、驅逐出境。謝倫伯格不服判決，提出上訴。

同年12月29日，遼寧省高級人民法院二審裁定發回大連市中院重審。2019年1月14日，大連中院開庭重審，當庭判決謝倫伯格死刑、沒收全部財產。

此案除存在法律爭議，也引發中國與加拿大的外交紛爭。

謝倫伯格在大連重審前，加拿大於2018年12月1日應美國要求，逮捕在溫哥華轉機的華為創辦人任正非長女孟晚舟，引發中國與加拿大關係緊張。中國隨後也以危害國家安全為由，逮捕兩名加拿大公民。有觀點認為，北京意圖借謝倫伯格一案向加拿大施壓。

謝倫伯格二審宣判前，孟晚舟引渡案也於8月4日在加拿大卑詩省高等法院再次開庭，進入主審法官首次作出引渡判決前的最後一輪庭審。　　

中新社報導，本輪庭審計劃持續至8月20日。此輪庭審後，控辯雙方將等待法官作出是否將孟晚舟引渡到美國的判決。若法官作出引渡判決，案件將交由加拿大司法部長決定是否簽署移交令。

加拿大 中國 孟晚舟

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