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北京快速擴張核武庫？胡錫進：唯一目的就是威懾美國

中國新聞組／北京9日電
美國國務卿布林肯對中國不斷擴大的核武庫深表關切，他指責北京嚴重偏離了數十年來基於最低威懾的核戰略。(路透資料照片)
美國國務卿布林肯對中國不斷擴大的核武庫深表關切，他指責北京嚴重偏離了數十年來基於最低威懾的核戰略。(路透資料照片)

美國國務卿布林肯6日在線出席東盟地區論壇會議時，對中國不斷擴大的核武庫深表關切，他指責北京嚴重偏離了數十年來基於最低威懾的核戰略。中共黨報人民日報旗下環球時報總編輯胡錫進7日在微博稱，這是自美國不同智庫連續宣稱中國在甘肅玉門和新疆哈密地區成批建設「導彈發射井」以來，美方作出的最高級別反應。

中國官方一直沒有正面回應美國智庫的上述指控，既未證實也未否認。

胡錫進指出，中國從未放棄基於最低威懾的核戰略，但是在美國步步緊逼的全面戰略威脅之下，中國實現「最低威懾」所需的核能力與過去有了不同。中國受到美國核脅迫的潛在風險顯然在增加，中國需要足夠的核力量抑制這種風險。

他說，中國是否面對美國的現實威脅在增強核建設，北京沒有給出信息，「但即使我們真在那樣做，與東南亞國家也毫無關係，甚至與日本和澳洲也沒有關係」；「中國一旦實質性加強核力量，唯一目的就是威懾美國。」

胡錫進表示，中國已有能力摧毀戰時進入中國近海的美國各種常規軍事力量，打擊提供干涉支持的美國亞太軍事基地。美國的海空軍雖然強大，但在中國近海它們已經越來越難形成優勢，中國正逐漸將台海和南海的常規戰爭主導權掌握在自己手中。我們接下來要確保美國在失去常規軍事干涉能力的情況下不敢對中國實施核威懾。

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