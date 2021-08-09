中國贊助服綁腰上…巴西男足辱華？網友論戰

巴西男足擊敗西班牙奪金，在賽後領獎時，集體把贊助商中國匹克的領獎服綁在腰上。（路透）

東奧男子足球 金牌戰7日晚間登場，巴西最終以2比1擊敗對手西班牙奪金。但巴西男足在領獎時卻集體把官方贊助商中國 匹克的領獎服綁在腰上，而意外引發風波，更引起中國兩派網友論戰。匹克稱已就此事透過巴西奧委會進行交涉。

綜合媒體報導，巴西男足在奧運奪冠後，竟將中國品牌贊助商匹克的領獎服故意綁在腰上，穿著比賽時印有NIKE的球衣參加頒獎儀式。此舉引發大批中國網友不滿，甚到上綱至辱華層級，怒指「匹克如不追究，丟的是國家的尊嚴」、「很明顯是有意為之，一定要追究違約責任」、「巴西從歷史上看並沒有真正對華友好過」。但也有網友緩頰稱「踢完足球都那麼熱了，還讓人家穿長袖，也不長長腦子。」「人家是來奧林匹克競技比賽的，不是搞一些形式主義的，該品牌方自己處理的事，就讓品牌方自己處理，拉國家層面幹啥？C羅移走可口可樂 就得罪了全美國嗎？」

匹克則發布聲明表示，尊重巴西足球隊對比賽裝備的選擇及現有讚助商權益，但是根據匹克與巴西奧委會協議，所有運動員須統一著匹克全套裝備領獎，不得出現其它品牌露出，「很遺憾，巴西男足在領獎時刻做出這一違規舉動，違反了國際奧委會對於領獎裝備只能出現一家的準則，且並未在賽前與匹克進行任何溝通。目前匹克已就此事通過巴西奧委會交涉。」