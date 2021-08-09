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中國贊助服綁腰上…巴西男足辱華？網友論戰

中國新聞組／北京9日電
巴西男足擊敗西班牙奪金，在賽後領獎時，集體把贊助商中國匹克的領獎服綁在腰上。（路透）
巴西男足擊敗西班牙奪金，在賽後領獎時，集體把贊助商中國匹克的領獎服綁在腰上。（路透）

東奧男子足球金牌戰7日晚間登場，巴西最終以2比1擊敗對手西班牙奪金。但巴西男足在領獎時卻集體把官方贊助商中國匹克的領獎服綁在腰上，而意外引發風波，更引起中國兩派網友論戰。匹克稱已就此事透過巴西奧委會進行交涉。

綜合媒體報導，巴西男足在奧運奪冠後，竟將中國品牌贊助商匹克的領獎服故意綁在腰上，穿著比賽時印有NIKE的球衣參加頒獎儀式。此舉引發大批中國網友不滿，甚到上綱至辱華層級，怒指「匹克如不追究，丟的是國家的尊嚴」、「很明顯是有意為之，一定要追究違約責任」、「巴西從歷史上看並沒有真正對華友好過」。但也有網友緩頰稱「踢完足球都那麼熱了，還讓人家穿長袖，也不長長腦子。」「人家是來奧林匹克競技比賽的，不是搞一些形式主義的，該品牌方自己處理的事，就讓品牌方自己處理，拉國家層面幹啥？C羅移走可口可樂就得罪了全美國嗎？」

匹克則發布聲明表示，尊重巴西足球隊對比賽裝備的選擇及現有讚助商權益，但是根據匹克與巴西奧委會協議，所有運動員須統一著匹克全套裝備領獎，不得出現其它品牌露出，「很遺憾，巴西男足在領獎時刻做出這一違規舉動，違反了國際奧委會對於領獎裝備只能出現一家的準則，且並未在賽前與匹克進行任何溝通。目前匹克已就此事通過巴西奧委會交涉。」

中國 足球 可口可樂

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