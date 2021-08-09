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東奧最後一天丟了「金牌王」 中國一片嘆息聲

中國新聞組／北京9日電
東京奧運閉幕，中國38金牌收官。圖為跳水比賽全部結束後，取得7金5銀的中國跳水隊集體合影。(中通社)
東京奧運閉幕，中國38金牌收官。圖為跳水比賽全部結束後，取得7金5銀的中國跳水隊集體合影。(中通社)

8日下午2時前後，東奧美國女排擊敗巴西奪金，而中國在女子拳擊中量級金牌賽敗北的消息先後傳來，美中東奧金牌數量之爭正式畫下句點。中國以38金敗給美國的39金，中國一路保持到閉幕日的金牌冠軍地位，最後卻拱手讓給美國，中國上下一片嘆息。

綜合媒體報導，儘管中國的金牌數和總獎牌數均敗給美國屈居第二，但中國在東京奧運獲得的38面金牌，仍追平了2012年倫敦奧運的金牌數，成為除2008年北京奧運外，中國在境外奧運會上取得最多金牌的兩次之一。中國國務院也特別向中國體育代表團致賀，賀電稱「在第32屆奧林匹克運動會上，全團同志表現出色，取得38枚金牌、32枚銀牌、18枚銅牌的優異成績，實現了運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽。黨中央、國務院向你們表示熱烈的祝賀和親切的慰問！」

東京奧運閉幕，中國38金牌收官。圖為拿下乒乓男團金牌的樊振東(左起)、馬龍、許昕...
東京奧運閉幕，中國38金牌收官。圖為拿下乒乓男團金牌的樊振東(左起)、馬龍、許昕。（新華社）

中央社報導，但在很多中國觀眾眼中，中國隊在東京奧運的表現還不夠好，特別是一向中國引以為傲、世界排名領先的兵乓球、體操及女排等項目，奪牌數都低於預期。

在東奧競技期間，中國隊在跳水等項目保持佳績下，金牌數穩定成長。而同一階段，一向在田徑項目擁有優勢的美國隊，金牌數卻不見顯著成長。這一來一回，便讓中國隊的金牌數持續保持領先。直到美國女排奪金，中國最後一個奪金希望的女子拳擊落敗，中國才正式被美國超車，讓中國金牌強壓美國夢碎東京。

環球網則報導，在一些分析人士看來，美國奧運代表團雖然保住了獎牌榜第一，但優勢並不像往屆那樣明顯，義大利在田徑場上的崛起等現象的出現，似乎讓人看到奧運會正進入戰國時代。在推特上，有網友對美國最終超車大喊「 哦耶」。也有網友質疑「美國絕大部分金牌都是來自那些不應該當作運動的比賽。他們贏的那些比賽，有的甚至只有他們自己參賽，就像是在一場只有你一個人參加的跑步比賽中贏了。」

另外，也有網友認為，中國在這屆奧運表現不錯，「考慮到他們有405個運動員參加30項比賽，而美國有615個運動員參加35項比賽。如果中國繼續邁著這種步伐，可能在下屆奧運就會擊敗美國。」

中國 東京奧運 美國

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