潘石屹售SOHO中國 官方要查 套現離場有變數？

SOHO中國董事長潘石屹。(香港中通社)

SOHO中國 有限公司及黑石集團旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited（要約方）聯合發布公告稱，於2021年8月3日，要約方收到國家市場監管總局於2021年8月2日簽發的通知，對要約方根據「中國反壟斷法」提交的申報正式立案審查。儘管該申報已獲正式立案，要約方及SOHO中國仍可能被要求提供進一步訊息及材料供監管機構審查。

第一財經報導，審查涉及到的交易案，即此前SOHO中國所稱，黑石發出全面收購要約，擬取得SOHO中國控股權，收購價每股港幣5元，總額最高港幣236億元。交易完成後，SOHO中國將保留上市地位，現有控股股東保留9%股權。

報導指出，早在6月16日交易案公布時，SOHO中國便稱，達成要約收購的先決條件是，收購方根據反壟斷法向市場監管總局提交申請並獲批准；無任何有關機關對此次收購進行法律行動或公開建議；公司不應發生任何重大不利變化。

報導說，這意味著，向市場監管局提交申請，並獲得批准，是交易案得以推行的必要前提。

按SOHO中國方面披露的訊息，交易公告發出後，要約方已向國家市場監管總局提交併購審查申報相關文件及材料。

根據反壟斷法規定，收到有關公司文件後，監管30天內作出初審決定，決定是否需作進一步審查。

報導引述一名反壟斷法專家表示，市場監管總局立案審查，應該是很正常的程序，不是反壟斷調查。公司在收購時，如果符合國家反壟斷法規定的申報標準，必須要進行申報，這是正常的申請程序。

但報導也提到，潘石屹能否如願套現離場，依然存在不確定性。而市場對這一問題的擔憂，日前早已發酵。7月29日，SOHO中國盤中跳水一度跌逾31%，收盤港幣3.02元，大跌19.89%。

當時便有聲音稱，按正常審批程序時間，這筆交易已到公示時間，部分資金出逃，或與監管部門對收購案的態度有關。甚至有外媒報導稱，SOHO中國出售給黑石集團的交易，可能面臨著與創始人潘石屹相關的監管障礙。