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中國停發新護照 評論家：限制行動自由 防控西方思想

編譯李京倫／報導
中國國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤8月4日在北京表示，對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件。中新社
中國國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤8月4日在北京表示，對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件。中新社

自由亞洲電台報導，中國已停止簽發新護照給公民，並對人民實施入出境管制，理由是防止新冠病毒變異株Delta擴散，但評論家指出，中共是以防疫為藉口限制行動自由。

中國國家移民管理局7月30日舉行新聞發布會指出，在上半年深化抗疫鬥爭、嚴防境外疫情移入工作中，國家移民管理局根據疫情形勢動態調整出入境政策，堅持「非緊急非必要不出境」，嚴格審批簽發普通護照和中國居民出入境通行證件。

人在美國的商人張勝齊（音譯）告訴自由亞洲電台，一些旅美中國人在護照即將到期時回國探親，本想順便申請換發新護照，碰壁之後已回不了美國。

張勝齊說，另有一些旅美中國人想在洛杉磯中國領事館申請換發新護照，卻未獲回應。

時事評論家方圓（音譯）說，防疫應該不是管制出入境最重要的原因，「應該從中國打壓在美上市企業的脈絡來看，這些決定是在中美貿易戰的背景下做出，雖然會傷害中國利益，但也會打擊美國利益」。

駐美法律學者滕彪說，中國國家移民管理局限制遷徙自由的措施違反中國憲法、護照法和移民法，「防疫只是藉口，他們是想限制公民的行動自由，並防止西方意識形態輸入影響人民」。

中國 移民 美國

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