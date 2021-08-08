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美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

東奧／90後老將聯手00後新秀 女子划艇500米奪冠

中國新聞組／北京8日電
在東京奧運會皮划艇靜水女子500米雙人划艇決賽中，中國選手徐詩曉/孫夢雅奪得冠軍。（中青網）
在東京奧運會皮划艇靜水女子500米雙人划艇決賽中，中國選手徐詩曉/孫夢雅奪得冠軍。（中青網）

1分55秒495！中國皮划艇隊的黃金搭檔徐詩曉／孫夢雅奪得本屆奧運會皮划艇女子500米雙人划艇冠軍。「90後」的徐詩曉被視為中國女子划艇的領軍人物，「00後」孫夢雅則是隊裡最年輕的選手。老將和新秀的「詩雅組合」不負眾望拿下中國的第37枚金牌

新京報報導，「一定和搭檔在東京奧運會上把國旗升起來。」出征奧運賽場前，徐詩曉堅定地表明了自己的目標。6日預賽中，她和孫夢雅強勢表現，以1分57秒870的成績率先衝過終點，直接晉級半決賽，還創造了新的奧運會最好成績。

７日半決賽中，「詩雅組合」儘管起航略慢，但很快後來居上，以2分01秒369的成績收穫小組第1，順利晉級A組決賽。兩人露出輕鬆的笑容，有所克制的為之後的決賽保存體力。

報導指出，今年29歲的徐詩曉被視為如今中國女子划艇的領軍人物，2013年她曾選擇退役，但在女子划艇2017年確定成為東京奧運會正式比賽項目後，徐詩曉回歸，並在最短時間內通過苦練恢復到最佳水平。

「00後」孫夢雅則是女子皮划艇隊最年輕的選手，曾在訓練中曾經練到哭的她，在2017年迎來爆發。從那一年到2019年，孫夢雅在國際賽場上收穫了多個冠軍頭銜。「剛開始是玩，後來站上領獎台，我感覺自己也是可以的。」隨著在國際賽場上證明自己，孫夢雅在比賽中越來越有自信。 

東京奧運會皮划艇靜水女子500米雙人划艇決賽中，中國選手徐詩曉/孫夢雅奪得冠軍。...
東京奧運會皮划艇靜水女子500米雙人划艇決賽中，中國選手徐詩曉/孫夢雅奪得冠軍。（新華社）
「詩雅組合」是中國皮划艇隊的黃金搭檔。（路透）
「詩雅組合」是中國皮划艇隊的黃金搭檔。（路透）

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