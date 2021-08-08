東奧／跳水10米台封王 曹緣走出失金內疚

曹緣在單人決賽中，以穩定而精彩的表現贏得冠軍。(Getty Images)

日前，在男子雙人10米台決賽失利的曹緣，一句「對不起」令觀眾紅了眼。7日男子10米跳台決賽中，曹緣以582.35分奪冠，終於走出失金陰影。而隊友楊健選擇難度係數高達4.1的109B（向前翻騰四周半），跳出112.75高分最終收獲銀牌。至此所有賽事結束的中國 跳水隊，以7枚金牌完美收官。

新京報報導，東京奧運 會男子雙人10米跳台決賽中，和陳艾森搭檔出戰的曹緣在第4跳出現失誤，儘管兩人最後一跳技驚四座，但最終仍以1.23分之差屈居亞軍。帶傷出戰的曹緣賽后極為內疚，向陳艾森鄭重道歉，並表示要把雙人台決賽的遺憾變為動力，跳好單人比賽。

作為如今中國跳水隊內唯一參加過此前兩屆奧運會的老選手，曹緣很快完成了心態調整。在單人10米台預賽排名第2，半決賽奪金已經證明他沒有盯著過去的錯誤陷入糾結。

報導指出，中國跳水隊的「難度王」楊健今年首度參加奧運。

楊健2012年入選跳水國家隊，並在2013年的國際泳聯跳水大獎賽上一鳴驚人。但2015年喀山世錦賽，楊健決賽中發揮失常，僅名列第10。此後他的狀態陷入低谷，因奧運選拔賽表現不佳無緣里約。

2019年光州世錦賽，「難度王」再現賽場收穫金牌。楊健也在今年的奧運選拔賽收穫兩站冠軍，鎖定東京奧運參賽名額。

「奧運冠軍是我這一輩子的終極夢想。」楊健曾這樣形容參加奧運會對自己的意義，東京水上運動中心是通向夢想的道路，他在預賽中以546.90分排名第1，和第2名曹緣攜手晉級半決賽。

在半決賽裡，楊健的第3跳與第4跳出現瑕疵，位居次席，曹緣獲得半決賽頭名。由於英國 名將戴利預賽和半決賽狀態平平，因此金牌的主要競爭者依然是兩名中國選手。儘管最後一跳，楊健再次使出難度係數為4.1的109B大招，但仍以1.95分的微弱差距不敵曹緣。