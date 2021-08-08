東奧／最後被美國超車 中國38金排第二 追平倫奧紀錄

中國隊目前在本屆東京奧運已拿下38面金牌，在金牌榜上暫居第一，北京當局也視體育為新的經濟成長動力。圖左為在男子單人10米跳台替中國隊拿下第38面金牌的跳水運動員曹緣，右為同項目銀牌得主楊健。(歐新社)

徐詩曉/孫夢雅7日在皮划艇靜水女子500米雙人划艇中獲得金牌，曹緣奪得跳水男子10米台金牌，拿下了中國 隊第37、38金。在東京奧運 會倒數第二個比賽日中，中國代表團以38金佳績追平倫敦 奧運會總成績。8日晚間閉幕式，由「百米飛人」蘇炳添擔任中國體育代表團旗手。

中國新聞網報導，在2012年倫敦奧運會上，中國體育代表團共獲得包括38金27銀23銅在內的88枚獎牌，位列金牌榜和獎牌榜第二位，當時創造了赴境外參加奧運會的最好成績。

在最後一個比賽日中，中國代表團女子拳擊比賽摘下銀牌，代表團在東京奧運會上獲得38金32銀18銅，共計達到87獎牌，這個成績已經追平倫敦奧運會成績。

而美國隊最後超車，以39金39銀33銅，金牌數位居榜首。

報導指出，本屆奧運會上中國跳水隊一共在8個項目上獲得7枚金牌，「夢之隊」實至名歸。除了跳水之外，乒乓球隊獲得4枚金牌，舉重隊則是在參加的8個項目中獲得了7金1銀的好成績，成為了金牌大戶。

根據奧林匹克廣播公司的閉幕式信息顯示，閉幕式中國體育代表團旗手為田徑運動員蘇炳添。蘇炳添表示，能夠擔任旗手是中國田徑人的榮耀。此前，劉翔也曾在2004年雅典奧運閉幕式上擔任代表團旗手。

蘇炳添在男子100米半決賽中，蘇炳添以9秒83的成績打破亞洲紀錄、排名第一進入決賽，成為中國首位進入男子100米決賽的運動員，最終排名決賽第六。男子4X100米接力決賽中，蘇炳添與隊友配合跑出37秒79，平全國紀錄，排名第四。