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「不屈服中」 澳洲醞釀制裁新法 矛頭或直指向北京

中國新聞組／北京8日電
中澳關係持續緊張，澳洲一項新法案被指可能會把矛頭指向北京。(路透資料照片)
中澳關係持續緊張，澳洲一項新法案被指可能會把矛頭指向北京。(路透資料照片)

中澳緊張關係持續，路透報導，澳洲將通過一項制裁法案，分析稱，該法案矛頭指向中國，將把中國作為制裁目標。

多維引述報導指出，澳洲外長佩恩（Marise Payne）5日表示，澳洲將通過一項類似於美國「馬格尼茨基法」（Magnitsky Act）的制裁法案，允許對「犯下引起國際關注的惡劣行為」的個人或實體實施有針對性的金融制裁和旅行禁令。

澳洲將改革其法律，擴大以國家為基礎的制裁，並在2021年年底前具體規定可能實施制裁的行為。據報導，佩恩在聲明中稱，這種行為可能包括「嚴重侵犯人權」、「大規模殺傷性武器擴散」、「網絡惡意活動」和「嚴重腐敗」等。

香港南華早報則引述分析人士說，澳洲新法案可能會把矛頭指向北京，因為西方指控北京「在新疆和香港鎮壓異見人士」。

澳洲國立大學中國外交政策講師阿特里爾（Nathan Atrill）認為，中國可能成為澳洲新制裁機制的主要目標之一，因為澳政府就新疆和香港問題對中國提出了「正式譴責」。

觀察者網報導，佩恩5日也表示，「當我們對長期商定的規則提出某些行為或挑戰時，並不意味著我們反華或反對任何其他國家。」

報導稱，儘管否認了有關澳洲「反華」的說法，佩恩仍堅稱澳方不會滿足中國提出的要求。但同時，她也表達了借助北京冬奧會打破雙方僵局的意願。

「中國對我們說，我們只有滿足他們的某些條件，他們才會重啟高層對話，但澳洲對雙方溝通卻不設任何條件。」佩恩說：「我們現在還不能滿足這些條件」，她同時提到了去年澳媒爆料的中方「14項不滿清單」。

針對佩恩此番表態，路透及澳媒均將其解讀為澳洲「不屈服」於中國的要求。

多維報導，中國駐澳洲使館發言人6日回應稱，佩恩在澳中工商業委員會研討會上的有關講話，對當前中澳關係的癥結作出了錯誤解讀。發言人稱，正如中方一再強調的，兩國關係面臨的困難局面，完全是澳方一手造成的。希望澳方反躬自省，以實際行動為改善中澳關係作出努力。

澳洲 中國 北京

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