CNN：美拒中國留學生 恐失學術優勢 反助中人才歸國

美國專家直言，美國拒絕中國留學生的政策，實際上正幫助中國實現人才歸國的目標。圖為示意圖。(中新社)

「川普將中國頂尖學生拒之門外的政策，對美國 的傷害甚於中國。」觀察者網報導，美國有線電視新聞網（CNN）7日引述美國專家直言，美國拒絕中國留學生 的政策，實際上正幫助中國實現人才歸國的目標。

觀察者網報導，美國政府換屆已過半年，但川普政府時期的對華政策仍嚴重阻礙著中美兩國關係發展，其中就包括了針對中國學生的簽證限制。

報導引述CNN指出，美國情報部門多年來一直警告稱，「中國正在利用學生間諜竊取美國機密」。

去年5月，白宮發布公告，禁止「與中國軍方有關」，持F簽（學生簽證 ）和J簽（訪問學者簽證）的中國留學生和學者入境美國，但並不包括本科生。此舉影響了大約3000名在美中國研究生和研究人員的簽證。在這項政策公布4個月後，美國國務院聲稱已撤銷1000多中國學生、學者簽證。

「我認為這是一種基於國籍的歧視政策。」丹尼斯·胡（Dennis Hu）正是受到影響的1000人之一，他已經在波士頓讀了數年大學，但卻因突如其來的簽證限制無法返美。

報導表示，除了受影響的中國學生，美國國內的不少學者也並不認同這項政策。威爾遜國際學者中心基辛格中美研究院主任羅伯特·戴利（Robert Daly）認為，美國往往傾向於誇大威脅。

報導提到，在美國有超過37萬的中國留學生。有美國專家認為，川普時代的政策不僅讓美國大學失去了中國學生，還可能對美國自身研究造成不利影響。

儘管受到簽證限制的學生數量只占中國留美學生總數的一小部分，但正是這些人推進著一些最關鍵的研究。據統計，美國有16%的理工科研究生是中國人。總部位於芝加哥的智庫馬可波羅（Macro Polo）表示，約三分之一的頂尖人工智能研究人員是在中國獲得的本科學位，但其中超過一半的人在美國學習、工作和生活。

報導稱，CNN認為，儘管中國大學近年來一直在努力提高自己的研究能力，吸引頂尖的研究人員，但相比之下美國仍然是全球研究強國，這意味著美國高校對人才的吸引力更強。

「我們擁有世界上最優秀的大學，吸引著頂尖人才，這基於開放和國際化，這也是美國最大的力量來源之一。」美國記者菲什說，一旦美國失去了學術優勢，那麼就會導致國際上的人才流向中國，而這正是中國多年來一直試圖實現的目標。