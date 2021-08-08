「打著人權幌子」 環時：美NGO「敲詐」中美企業30萬

中國官媒指控，美國獨立勞工監察組織「工人權利協會」（WRC）威脅浙江一家運動服飾公司及其美國某知名運動品牌合作方「認捐」30萬美元「人權公益費」。圖為新疆一處「再教育營」。(美聯社)

中國 官媒指控，美國 獨立勞工監察組織「工人權利協會」（WRC）曾藉「結合美媒炒作新疆 存在強迫勞動」，威脅浙江一家運動服飾公司及其美國某知名運動品牌合作方「認捐」30萬美元「人權公益費」。官媒引述專家稱這是「反華NGO打著人權幌子，實則敲詐中美企業」的不可告人行為，中國必須回擊，讓世界看清真相。WRC則尚未對此回應。

官媒環球時報昨天刊出調查報導指出，據來自國家安全機關的消息，2018年10月17日，浙江公司下屬新疆和田公司法人代表S先生接到兩家美媒電話採訪，要求解釋「使用非法勞工代工美國品牌服飾」，S先生否認指控，但其中一家美媒仍刊出和田公司「僱用『新疆再教育營』拘禁者製作運動服」的報導，其中並稱美國某知名運動品牌於當年4月開始從和田公司進口100%滌綸的T恤和褲子，「運輸紀錄上的地址與『拘留營』的地址相同」。

沒多久，美國工人權利協會在官網刊出聲明，表示將繼續向該美國品牌尋求有關中國西部拘留營更多信息，並要求浙江公司提供所有員工姓名等信息。2019年6月24日，工人權利協會發布「工人權益聯盟工廠評估報告」稱已證實相關中美企業在其在新疆工廠內「使用強迫勞動」，但報告中顯示的調查方法是「查看衛星地圖」及翻找資料等，協會的說法是因新疆採取「壓制性措施」，採訪被拘禁的維吾爾族工人可能給他們帶來危險。

該美國品牌和第三方調查員曾在2017年12月和2018年1月兩次實地評估過和田公司，並未發現異常。這家美國運動品牌也委託「安邁企業顧問（上海）有限公司」於2018年12月再赴新疆、浙江實地調查，也沒發現「侵犯人權」、「強迫勞動」等情況。

報導說，但工人權利協會對這些調查結果視而不見，仍不斷向和田公司及涉事美國運動品牌施壓，逼迫所有與和田公司有生意往來的美國公司終止合作，並向涉事美國公司和浙江公司索要60萬美元「捐款」，兩家公司為維繫生意不得不共同支付30萬美元「人權公益費」平息事端。

報導引述中國現代國際關係研究院研究員李偉表示，「WRC這樣的非政府組織通過編造莫須有的罪名不斷騷擾企業，迫使其『認捐』，性質就是敲詐」，這樣明目張膽的敲詐，令人吃驚。若據報導，這些錢流入意圖分裂中國的「世維會」等「東突」組織以及反華NGO，這種行為就是支恐。

李偉認為，這樣明目張膽的敲詐與美國加緊利用和炒作涉疆問題向中國施壓的大背景密不可分，「國家安全機關堅決果斷的出擊，就是在給企業撐腰」。