解放軍南海大規模軍演 山東艦可能參加

山東艦是中共建造首艘自製航艦，2019年12月17日成軍服役。(新華社)

中美在南海和印太海域持續角力，在美軍宣布將聯合英澳日大規模軍演後，中國 6日至10日火速在南海軍演。海南海事局4日發布的航行警告引起越南 軍事專家關注，稱此次範圍「達10萬平方公里」大規模的演習，足以支持中遠程導彈射擊訓練。另外，亦有專業人士推測，山東艦參加演習機率很高，將進一步提高其實戰能力。

環球時報報導，從海南海事局發布的航行警告可以推測出演習區域在三亞東南海域，西沙群島一帶。依據航行警告中提及的八點連線測算，演習區域南北距離最長為180海里左右，東西距離在220海里左右，演習區域約有八、九萬平方公里。此外，從2020年和2021年的兩次航行警告所限制區域中可以比對出，演習區域有諸多重合，面積大小也類似。

報導引述專業人士分析，這麼大的演習區域不可能是用來進行火砲或魚雷射擊演習，一定是進行中遠程導彈射擊，包括水面艦艇上除艦載巡航導彈之外的各型導彈，以及火箭軍的遠程導彈都可以在此次區域內實施射擊。

其次，該專業人士認為，如此大的演習區域注定是一場大規模的演習行動，在聯合作戰的要求下，參加的軍兵種會比較多，海軍、空軍、火箭軍，岸島部隊甚至戰略支援部隊都會參加；演習課目也不會是單一的導彈射擊，很可能是艦艇、潛艇，戰機等多型武器的實際使用。

值得注意的是，英國 航母伊麗莎白女王號日前在南海徘徊期間，中國國產航母山東艦也出現在衛星圖片上，這表示山東艦正在執行訓練任務。相關專業人士認為，這意味著山東艦參加此次大規模演習的機率會很高，將進一步提高其實戰能力。

報導指出，相關專家也表示，相比一些國家不遠萬里抵達南海頻繁使用軍用艦機炫耀武力，輪番開展有針對性的聯合軍事演習，中國在自己家門口搞軍事演習再正常不過，中國舉行演習是為了提高維護主權和領土不受侵犯的能力，不值得外界大驚小怪，也不值得一些國家藉機炒作，主動對號入坐。