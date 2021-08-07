拒外國干涉內政 王毅：今日時代不需要教師爺、救世主

中國國務委員兼外長王毅。（取材自中國外交部網站）

國務委員兼外長王毅 6日以視訊出席東盟地區論壇外長會議，王毅提到各國相互平等，不能夠打著民主人權幌子，肆意干涉別國內政。他指出東亞國家大多有遭受列強欺凌的共同經歷，「今日的時代不應該再有教師爺，亦不需要救世主」，地區前途應該由各國共同開創。東盟國家外長們則呼籲保持南海和平穩定，不希望成為「大國角力場」。

新華社報導，面對疫情 衝擊和地緣政治回潮，王毅認為，維護地區和平穩定，必須踐行真正的多邊主義，通過加強團結合作，共同應對好本地區面臨的五大安全挑戰。

五大安全挑戰分別是築牢抗疫防線，共同應對新冠肺炎疫情挑戰；加強多邊合作，共同應對非傳統安全挑戰、三是維護東盟中心地位，共同應對地緣對抗挑戰。；捍衛不干涉內政原則，共同應對強權政治挑戰及堅持和平對話方向，共同應對地區熱點挑戰。

在「不干涉內政」項目中，王毅指出各國之間相互平等，彼此可以本著相互尊重精神加強交流，增進了解，但不應將自己的好惡強加於人，不能打著民主人權幌子，肆意干涉別國內政，甚至謀求地緣私利。

東亞國家歷史上大多有遭受列強欺淩的共同經歷，而今天的時代，不應再有什麼「教師爺」，也不需要什麼「救世主」，各國的命運應掌握在自己手中，地區的前途應由各國共同開創。

報導指出，東盟國家外長們呼籲保持南海和平穩定，充分肯定中國 東盟克服疫情影響推進「南海行為準則」磋商，認為地區國家完全有能力、有智慧通過談判妥善處理分歧，實現和諧相處和共同發展。