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尹笑言+龐倩玉…女子空手道、摔跤雙摘銀

中國新聞組／北京7日電
尹笑言摘下空手道銀牌。（取自新京報／圖/IC photo）
尹笑言摘下空手道銀牌。（取自新京報／圖/IC photo）

空手道是東京奧運會新增四個大項之一，也是最後一個亮相的新項目。昨晚結束的空手道女子61公斤級爭奪中，中國選手尹笑言與塞爾維亞的普雷科維奇打成0比0（被裁判判定負），摘下銀牌。而在同日晚間結束的摔跤女子自由式53公斤級決賽中，中國選手龐倩玉以4比5負於日本選手向田真，摘下銀牌。

新京報報導，空手道項目在中國開展的時間並不長，國家隊2007年才成立。從排球轉項而來的尹笑言是中國第一批專業空手道選手，銀牌是對她這些年努力和付出的肯定。昨日下午的小組賽，尹笑言四戰全勝，以A組第一晉級半決賽。由於空手道項目不設銅牌爭奪戰，尹笑言已經確保可以站上領獎台。

2005年、2009年、2013年，空手道三次申請加入奧運大家庭均以失敗告終，直到此次東京奧運會才成為正式比賽項目，與衝浪、滑板和攀岩一同入奧。

1993年，尹笑言出生於河南鄭州，小時候因為長得高被選進排球隊，但後來，同樣是因為身高的原因，1.75米的尹笑言轉項練習跆拳道。2007年，中國空手道國家隊成立，練習跆拳道不久的尹笑言又轉項到了空手道。尹笑言的啟蒙教練是中國空手道協會主席管健民，師徒兩人此次也是聯手出戰東京奧運會。在管健民看來，尹笑言有很強的爆發和啟動能力，身體協調性也比較好，對自己要求非常嚴格，這也是她能夠在這一級別站穩腳跟的重要原因。

練習空手道時間久了，尹笑言更能體會這個項目帶給自己的改變，「空手道彷彿給了我第二次生命。這個項目很注重禮儀、禮節，這是空手道最吸引我的地方。」尹笑言稱，空手道的禮儀可以讓練習者體會到尊重他人的重要，同時也能享受到被他人尊重的快樂。

鳳凰網報導，龐倩玉在淘汰賽中先後以2比0擊敗古巴選手赫林·勞拉，6比2擊敗2019年世錦賽冠軍美國的溫切斯特，輕鬆晉級。進入半決賽，龐倩玉憑藉最後讀秒時刻的絕殺，將比分扳至2比2平。由於摔跤後得分者獲勝的規則，龐倩玉拿下勝利進入決賽。

在昨晚的摔跤女子自由式53公斤級決賽中，龐倩玉上半場開局即壓制住對手，4比0取得領先。下半場，向田真優連得4分，將比分扳平。隨後，向田真優最後1分鐘再得1分，以5比4獲勝，贏得冠軍。

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