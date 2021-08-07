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女子標槍 劉詩穎奪下中國田徑賽第2金

中國新聞組／北京7日電
劉詩穎在奧運比賽中。（歐新社）
劉詩穎在奧運比賽中。（歐新社）

中國選手劉詩穎6日晚在東京奧運會女子標槍比賽中，首擲便擲出66.34米的個人賽季最好成績，奪得東京奧運會標槍金牌。這也是繼鞏立姣後，中國田徑賽收穫的第二金。另一名中國選手呂會會拿下第五。

澎湃新聞報導，提到中國女子標槍，很難避免湖北名將呂會會與劉詩穎之間的競爭。對於這個話題，劉詩穎毫不避諱，「作為中國運動員，無論會姐還是我，在奧運中取得好成績都值得高興，有越多的優秀運動員參賽，就越能保證國家的成績，對於整個田徑隊都是非常幸運的。」

而說起劉詩穎的標槍生涯，要從2005年5月談起，當時13歲的劉詩穎被山東牟平區體校選中，從此開始了與標槍為伴的訓練生涯。2007年7月，劉詩穎被選送至煙台市體校，期間劉詩穎參加過兩屆省運會，都拿到了冠軍。

2017年5月21日，劉詩穎讓世界見證了中國標槍的實力，在世界田徑挑戰賽日本川崎站女子標槍比賽中，劉詩穎擲出66.47米，打破亞洲紀錄，輕鬆拿下冠軍。對待這樣的成績，劉詩穎顯得很坦然，「比賽狀態不錯，屬於超常發揮，投出了個人最好成績。但技術發揮方面不是特別理想，是一次『有成長』、『要淡定』的比賽。」

報導指出，2017年後的劉詩穎，上升勢頭很猛。2018年5月，國際田聯世界挑戰賽大阪黃金大獎賽上，劉詩穎以67.12米奪得女子標槍冠軍。同年的雅加達亞運會，劉詩穎以66.09米奪得女子標槍冠軍的同時，更刷新賽會紀錄。2019年多哈世錦賽上，劉詩穎又以65.88米收穫亞軍。

去年，受疫情影響，各項大賽都有所擱置，中國田徑運動員普遍採取了封閉訓練的方式。即便如此，劉詩穎在2020田徑全國錦標賽中，仍以67.29米成績刷新個人紀錄。

奧運延期之後，劉詩穎的教練郭慶仙曾透露：「奧運會延期，對劉詩穎來說是個打擊，因為2019年我們練得非常好。」但郭慶仙同時直言：「東京奧運會我們就要奔著金牌去。」如今，劉詩穎夢想成真。

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