國乒男團衛冕 馬龍榮登5金王 史上第4人

8月6日在東京奧運會乒乓球男子團體決賽中，中國隊戰勝德國隊，奪得冠軍。圖為中國隊選手馬龍。（新華社）

由馬龍、許昕、樊振東組成乒乓男團金牌賽決戰德國 ，第二場單打險些出現意外，樊振東在1比2落後的情況下逆轉德國的奧洽洛夫，最終拿下冠軍，為國乒達成男團四屆奧運 全數奪金成績；國乒在東奧雖然失落新增設的混雙金牌，但包辦男、女團，以及男、女單比賽金牌的任務，馬龍取得個人奧運第5金，成為國乒隊史上奪得奧運金牌最多的選手，並成為國家隊的第4位「5金王」。

樊振東、許昕、馬龍和秦志戩教練。（取材自澎湃新聞）

綜合媒體報導，昨晚金牌首場，中國 派出許昕/馬龍出戰對波爾/法蘭茲卡的雙打比賽，一如預期兩位國乒輕鬆以直落3局先下一城。第2場單打，德國名將奧查洛夫對戰樊振東被視為最有機會取分的比賽，奧查洛夫首局先贏11比3，雖然樊振東很快扳回一局，但第3局奧查洛夫於中段發力再度領先，處於逆境的樊振東第4局在激戰中追成平手，第5局順利勝出，助國乒領先場數2比0。

第3場馬龍面對老將波爾果然未有遇上難題，終再贏一場助國家隊以場數3：0奪得金牌。馬龍以5面金牌超越4金的鄧亞萍、王楠、張怡寧等乒壇傳奇，成為國乒隊史上奪得奧運金牌最多的選手，並成為繼鄒凱、陳若琳和吳敏霞後的第4位「5金王」。

8月6日在東京奧運會乒乓球男子團體決賽中，中國隊戰勝德國隊，奪得冠軍。（中新社）

據報導，33歲的馬龍用3屆奧運會的時間完成5金壯舉，他的5枚金牌，分別來自2012年倫敦奧運會乒乓球男團金牌、2016年里約奧運會乒乓球男團金牌、男單金牌和本屆奧運會上收穫的乒乓球男團金牌、男單金牌，

馬龍東奧以隊長身分出發，在擊敗樊振東贏得男單冠軍後，矢言要在團體賽負起領軍責任。最終，他以5金作為最佳的榜樣，就連中國乒協主席劉國梁也稱讚馬龍對年輕球員太重要了，他從來沒有人讓人失望過，不過劉國梁也說，是不是可以讓馬龍跟世界乒壇說一聲再見了，給更多人留點機會。