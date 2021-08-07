我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

國乒男團衛冕 馬龍榮登5金王 史上第4人

中國新聞組╱北京7日電
8月6日在東京奧運會乒乓球男子團體決賽中，中國隊戰勝德國隊，奪得冠軍。圖為中國隊選手馬龍。（新華社）
8月6日在東京奧運會乒乓球男子團體決賽中，中國隊戰勝德國隊，奪得冠軍。圖為中國隊選手馬龍。（新華社）

由馬龍、許昕、樊振東組成乒乓男團金牌賽決戰德國，第二場單打險些出現意外，樊振東在1比2落後的情況下逆轉德國的奧洽洛夫，最終拿下冠軍，為國乒達成男團四屆奧運全數奪金成績；國乒在東奧雖然失落新增設的混雙金牌，但包辦男、女團，以及男、女單比賽金牌的任務，馬龍取得個人奧運第5金，成為國乒隊史上奪得奧運金牌最多的選手，並成為國家隊的第4位「5金王」。

樊振東、許昕、馬龍和秦志戩教練。（取材自澎湃新聞）
樊振東、許昕、馬龍和秦志戩教練。（取材自澎湃新聞）

綜合媒體報導，昨晚金牌首場，中國派出許昕/馬龍出戰對波爾/法蘭茲卡的雙打比賽，一如預期兩位國乒輕鬆以直落3局先下一城。第2場單打，德國名將奧查洛夫對戰樊振東被視為最有機會取分的比賽，奧查洛夫首局先贏11比3，雖然樊振東很快扳回一局，但第3局奧查洛夫於中段發力再度領先，處於逆境的樊振東第4局在激戰中追成平手，第5局順利勝出，助國乒領先場數2比0。

第3場馬龍面對老將波爾果然未有遇上難題，終再贏一場助國家隊以場數3：0奪得金牌。馬龍以5面金牌超越4金的鄧亞萍、王楠、張怡寧等乒壇傳奇，成為國乒隊史上奪得奧運金牌最多的選手，並成為繼鄒凱、陳若琳和吳敏霞後的第4位「5金王」。

8月6日在東京奧運會乒乓球男子團體決賽中，中國隊戰勝德國隊，奪得冠軍。（中新社）
8月6日在東京奧運會乒乓球男子團體決賽中，中國隊戰勝德國隊，奪得冠軍。（中新社）

據報導，33歲的馬龍用3屆奧運會的時間完成5金壯舉，他的5枚金牌，分別來自2012年倫敦奧運會乒乓球男團金牌、2016年里約奧運會乒乓球男團金牌、男單金牌和本屆奧運會上收穫的乒乓球男團金牌、男單金牌，

馬龍東奧以隊長身分出發，在擊敗樊振東贏得男單冠軍後，矢言要在團體賽負起領軍責任。最終，他以5金作為最佳的榜樣，就連中國乒協主席劉國梁也稱讚馬龍對年輕球員太重要了，他從來沒有人讓人失望過，不過劉國梁也說，是不是可以讓馬龍跟世界乒壇說一聲再見了，給更多人留點機會。

奧運 德國 中國

上一則

解放軍南海大規模軍演 山東艦可能參加

下一則

減負？鎖國？上海小學棄考英語 「習思想」入課

延伸閱讀

東奧／桌球男團決賽笑點「許昕球打到馬龍背上」衝熱搜

東奧／桌球男團決賽笑點「許昕球打到馬龍背上」衝熱搜
東奧／中國乒乓球男團3：0贏德國 奪四連冠

東奧／中國乒乓球男團3：0贏德國 奪四連冠
東奧／賽場最強大學 上海交大出健將 已拿4金3銀2銅

東奧／賽場最強大學 上海交大出健將 已拿4金3銀2銅
東奧賽場最強大學：上海交大 已拿下4金3銀2銅

東奧賽場最強大學：上海交大 已拿下4金3銀2銅

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
中國射擊運動員楊倩，拿下東京奧運會首枚金牌。（路透）

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

2021-08-06 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」