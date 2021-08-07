滿足「條件」後就重啟對話？ 澳洲拒絕北京

中澳在歷經貿易衝突之後，兩國之間高層聯繫渠道就已切斷。澳洲 外長佩恩指出，中方提出若滿足「某些條件」，便同意恢復對話，澳洲對此拒絕北京 提議，佩恩明確表示「澳洲在對話問題上不設條件。我們現在不會答應他們提出的條件」。中國 駐澳使館回應，佩恩對中澳關係的癥結作出了錯誤解讀。

美國之音報導，佩恩是5日在澳中商會會議上說這番話的。當日中國駐澳大使成敬業罕見缺席。

佩恩承認，澳中關係前景黯淡，沒有跡象顯示，兩國之間的溝通在短時間內會恢復正常。她表示，澳洲不能滿足諸如去年媒體廣為報導的中國使館向澳方列出的14條「毒害雙邊關係」罪狀的條件，其中包括限制中方在澳洲的投資、禁止華為、通過反外國干涉議案和澳洲發起新冠病毒溯源調查等。

佩恩在會上表示否認了有關澳洲政府「反華」的說法，，莫里森政府依然對澳中恢復對話持開放立場。她同時也表達了借助北京冬奧會打破雙方僵局的意願。

觀察者網報導，中國駐澳使館發言人6日回應稱，佩恩外長日前在澳中工商業委員會研討會上的有關講話，對當前中澳關係的癥結作出了錯誤解讀。正如中方一再強調的，兩國關係面臨的困難局面，完全是澳方一手造成的。希望澳方反躬自省，以實際行動為改善中澳關係做出努力。