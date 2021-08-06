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王莉霞料掌內蒙 斷「內蒙王」祖孫三代執政

記者賴錦宏／北京6日電
57歲的王莉霞（左）將接替布小林（右），成為新一任內蒙古自治區政府主席。（取材自微博）
57歲的王莉霞（左）將接替布小林（右），成為新一任內蒙古自治區政府主席。（取材自微博）

傳聞已久的內蒙古自治區主席更動塵埃落定，由前中共呼和浩特市委書記王莉霞擔任代主席，接替前任主席布小林，烏蘭夫、布赫、布小林祖孫三代執掌內蒙的時代，也告結束。

內蒙古自治區政府「一把手」換人，中共呼和浩特市委書記王莉霞已出任內蒙古政府黨組書記，預示她將接替布小林，擔任內蒙古自治區主席。

聯合早報報導，63歲的布小林是中共開國上將烏蘭夫的孫女，這項調整意味著民間有「內蒙王」之稱的烏蘭夫家族在內蒙古政壇的影響力明顯減弱。

「內蒙古新聞聯播」2日報導，在內蒙古自治區政府黨組會議上，王莉霞以自治區黨委副書記、政府黨組書記身分主持會議並講話。這是她首次以該身分亮相。

57歲的王莉霞是遼寧建平人，蒙古族。之前長期在陝西工作，曾在西安統計學院任教多年。2000年，學而優則仕的王莉霞出任陝西省統計局副局長，五年後升任局長，2011年轉任銅川市長。

王莉霞在2013年初升任陝西省副省長，2016年，她跨省履新，出任內蒙古黨委常委、統戰部長，當時也是接替布小林。

王莉霞是中共十九屆中央候補委員，預計將在明年秋天舉行的二十大上更上一層樓，成為中央委員。

王莉霞此次在內蒙古黨委常委中脫穎而出接替布小林，相信是因為她的蒙古族背景。按慣例，中國的少數民族自治區行政首腦會由該民族幹部擔任。不過，她並非內蒙古本土官員，這在內蒙古歷任行政首腦中較為罕見，這項安排被認為有利於防止主政者過度捲入本地少數民族利益糾葛。

1958年出生的布小林，尚未到正部級高官65歲的退休年齡，此次調動很可能與健康有關。今年初，布小林在內蒙古人大會議做政府工作報告時突然暈倒，讓她的健康引起關注。

中共 工作 退休

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