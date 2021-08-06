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遭中國禁飛逾2年 波音737 MAX飛中受檢測

中國新聞組／北京6日電
波音737 Max飛機。（取材自澎湃影像）
波音737 Max飛機。（取材自澎湃影像）

波音公司一架737 Max飛機據傳飛往中國進行飛行測試，該飛機因為墜機事故在中國已被禁飛逾兩年，據稱這次試飛是取消中國飛行禁令的關鍵步驟。彭博社稱，此次試飛對波音公司來說意義重大。隨著貿易緊張局勢的加劇，該公司近年來一直沒有從中國獲得大的飛機訂單。

但彭博社也提到，雖然Max的中國試飛將是一個里程碑，但中國監管機構仍可能需要數月時間完成工作，然後才會允許該飛機恢復商業服務。

觀察者網報導，彭博社援引知情人士消息，這架737-7飛機於當地時間8月4日上午8點左右從西雅圖波音機場起飛，飛往檀香山外的約翰·羅傑斯機場。彭博社報導，波音拒絕就此次航班或在中國的活動置評。

彭博稱，在彭博新聞報導了該航班的消息後，波音公司的股票從早上的暴跌中恢復，漲幅高達1.4%。截至8月3日，波音公司今年已累計上漲7%，約為道瓊斯工業平均指數漲幅的一半。

知情人士透露，本次夏威夷航程是該飛機跨太平洋飛行的第一段。由於737 Max飛機也被禁止進入俄羅斯領空，這架窄體飛機將在赤道附近飛往中國，而不是採用商用飛機通常選擇的較短的北方航線。

波音上月派出了一個由35名飛行員和工程師組成的代表團前往中國，與監管機構會面，為模擬器和飛行測試做準備。另有知情人士說，預計美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）的技術官員將參加這項測試項目。美國聯邦航空管理局是美國負責批准飛機運營的政府機構，它監督了飛機停飛期間波音重新設計飛機系統的工作。

在波音公司重新設計了飛行控制系統後，已經有約175個國家批准Max恢復服務。該系統與2018年末和2019年初發生的導致346人死亡的墜機事件有關。

在美國副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）訪問中國後，波音首席執行官戴夫·卡爾霍恩（Dave Calhoun）對波音和Max在中國的前景表示樂觀。

據彭博社報導，卡爾霍恩在上個月的財報電話會議上說，到年底，Max將獲准在中國和全球其他地區飛行。他說，隨著北京冬奧會臨近，新冠疫情的影響有望消退，中國航空公司希望讓Max重新投入使用。卡爾霍恩說，與中國民航總局（CAAC）的談判是令人鼓舞的、建設性的。

中國 美國 機場

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