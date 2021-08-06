東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

中國射擊運動員楊倩，拿下東京奧運會首枚金牌。（路透）

東京奧運 會賽事已近尾聲，中國 隊在獎牌榜上的表現優於美國 隊，但美國媒體列出的獎牌榜卻是美國領先。外媒報導，這是因為美媒使用了具爭議性的總獎牌優先計算法，這種計算方式無異是「造假」。一位美國體育專欄作者也批評這種算法很荒謬，目的是為安撫美國脆弱的自尊心，並掩蓋美國沒能主宰奧運會的事實。

東京奧運會官網的金牌榜（截至北京時間8月6日上午8時）。（官網截圖）

據東京奧運會官網5日統計，中國以34面金牌領先美國的29面，在獎牌榜上以明顯的優勢領先。BBC報導，但美國包括紐約時報、華盛頓郵報以及轉播奧運的電視台全國廣播公司（NBC）等媒體，甚至美國國家奧林匹克委員會（USOPC），都使用了以總獎牌數量為優先計算依據，而不是先計算金牌的具爭議性排序方式，在這個獎牌榜上，美國排在了中國前面。

耐人尋味的是，這種替代版的排序方式在2016年奧運會時並沒有被採用，當時美國在金牌數和總獎牌數上面都是第一。報導稱，這一做法在社交媒體上受到廣泛的批評，甚至一些美國體育迷也一樣；澳洲的澳洲新聞網指責美國是在獎牌榜上「造假」。

中國官媒環球時報引述美國雅虎體育專欄作者丹·維澤爾（Dan Wetzel）4日撰文稱，多家美媒使用以獎牌總數來進行獎牌榜排名的做法，「恕我直言，這很荒謬」；用獎牌總數來進行排名確實對美國有利，因為美國通常是奧運會上代表團人數最多的國家，因此獲得獎牌的機會也最多（本屆奧運會美國派出613名運動員，中國派出431名運動員)，但現在情況有些尷尬。

他寫道，使用金牌數量進行排名是國際社會的普遍認知，只有美國媒體互相協調一致搞特殊。「（美國）金牌沒有中國那麼多，這沒什麼丟人的，沒人會在乎。一個國家的價值不是由比如皮划艇激流迴旋的競賽實力來定義的」。不過他也稱，「中國不應該排在獎牌榜首位」這件事，美國仍需面對。