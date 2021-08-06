東奧／朱亞明3級跳 17.57m摘銀創歷史

東京奧運朱亞明以17.57米的成績，獲得田徑男子三級跳遠銀牌。（中新社）

過往只能於部分項目取得成績的中國 田徑隊，近日比賽再度為田徑迷帶來希望。除了朱亞明於男子三級跳決賽跳出17米57刷新個人紀錄成績奪銀，創造中國選手在該項目以及中國男子田項的奧運最佳成績；中國男、女接力隊亦首次達成雙雙晉級今日4×100米接力決賽的成就，再加上蘇炳添在之前男子100米殺入決賽，或許正如朱亞明賽後所言，未來中國田徑隊將有望創造更多佳績。

香港文匯報報導，朱亞明昨日出戰男子三級跳決賽，這位2016年獲得全國田徑錦標賽三級跳冠軍的選手，結果在6跳中的第5跳跳出17米57進佔總成績第2位，雖然距離亞洲紀錄差兩厘米，但仍在刷新個人紀錄下獲得銀牌，葡萄牙的皮查多則以17米98奪得冠軍。

朱亞明賽後表示：「今天我很滿意，在訓練中的東西都能在比賽中展示了出來，這是非常困難的事情，包括今天賽場上遇到的小問題，都能調整過來。自己以前因為成績不好不穩定，所以沒什麼參加大賽的機會，但這次獲得銀牌後，相信我可以得到更多出國比賽的機會了。我覺得，在這個領域我們要和高手對抗，展現中國田徑的力量，讓外國人看到田徑賽場也能有中國人，我們不比別人差，我們也很強。只是我覺得，我們差在訓練的方法和手段上，沒他們掌握得那麼早。我覺得中國田徑會越來越好，這不成問題。」

中國田徑隊過往多於競步，或擲項如鉛球、鏈球等做出好成績，到之後劉翔橫空出世，大家才看到國家運動員能和世界各國選手比拚速度的希望。到今屆東京奧運 ，最予人驚喜的自然是百米飛人蘇炳添以破亞洲紀錄成績，歷史性殺入決賽，加上謝震業日前亦歷史性闖入男子200米準決賽，出色的表現令世人刮目相看。

國家隊男選手歷來在田項，包括跳躍項的跳高、撐竿跳、跳遠和三級跳，與投擲項的鉛球、鐵餅、鏈球和標槍，當中只有朱建華在1984年洛杉磯 奧運取得跳高銅牌，以及董斌於2016年奧運三級跳取得銅牌，朱亞明這次奪銀，已創造中國男選手於田項所取得的最佳成績。