東奧／14歲全紅嬋上演水花消失術 3跳滿分奪金 總分破世界

年僅14歲的全紅嬋在東京奧運女子跳水單人10米跳台決賽，總分破世界紀錄。（新華社）

擅長「水花消失術」、年僅14歲的全紅嬋在東京奧運 女子跳水單人10米跳台決賽，在第2、4和最後一輪均跳出滿分下，最終以破世界紀錄的466.20分獲得冠軍，為中國 跳水隊奪得在東奧的第6面金牌。

東京奧運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋奪冠。（新華社）

東京奧運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手陳芋汐獲銀牌。（新華社）

香港文匯報報導，這屆中國奧運代表團最年輕的選手全紅嬋，決賽表現無可挑剔，第一跳她和隊友陳芋汐同以82.5分並列首位；第二跳，全紅嬋的向前翻騰三周半抱膝，在近乎沒瑕疵下完成，裁判全部給出10分滿分，到第四跳她再度震驚現場觀眾，跳出難度系數3.2的臂立向後翻騰兩周轉體一周半，全部評判再度一致給10分滿分，以370.2的總分穩居榜首。

最後一輪，全紅嬋選擇3.2難度系數的向後翻騰兩周半轉體一周半屈體，結果6位評判給她10分，餘下一位給9.5分，由於跳水不計分數最高及最低的兩位評判分數，故全紅嬋此跳也是滿分再得96分。

全紅嬋最終在三跳滿分下，以466.20分贏得金牌，陳芋汐以425.4分拿得銀牌。全紅嬋的466.20分為新的世界紀錄，早前紀錄為陳若琳於北京 奧運創出的447.70分。此外，全紅嬋亦是繼周繼紅、許豔梅、伏明霞、陳若琳和任茜後，中國隊第6位贏得女子個人10米跳台金牌的運動員。

全紅嬋賽後表示，在比賽中一直沒有看自己分數，指自己是從準決賽才調整好心態：「預賽時還沒調整好心態，從準決賽開始吧，感覺就不那麼緊張了；今天比賽就是專注自己的動作，每一輪跳完，教練和領隊都給我鼓勵，我告訴自己就像訓練時那樣跳。」

新京報報導，全紅嬋7歲開始接受跳水訓練，11歲進入廣東省隊，13歲入選國家隊，14歲站上奧運賽場……這個愛笑的短發小姑娘一路都被稱作是「練跳水的好苗子」，人們期待她比肩14歲奪得奧運冠軍的伏明霞，但全紅嬋從沒想過這麼多。

父母都是普普通通的農民，母親一直身體不好，她接受採訪時曾透露：「媽媽不是一直住院，因為住院費挺貴的，就自己買藥回來吃……所以我就想，早點出去賺點錢吧。」儘管記掛媽媽的身體，但平日出現在教練、隊友面前的，全紅嬋依然是那個活潑外向的可愛妹妹。年齡最小的她一直都是中國跳水隊的「隊寵」，得到了大家最多照顧，「每個人都會幫我」是全紅嬋在隊裡的最大體會。

在省隊教練何威儀眼中，全紅嬋是個練跳水的好苗子。全紅嬋因入水水花小，被讚擁有「水花消失術」，何教練揭秘稱，她身體條件好，手的形狀很適合壓水花。對於「天才少女」的稱號，何威儀透露，全紅嬋每天練習400多跳，努力訓練才換來現在的成績。