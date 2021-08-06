抗中？美3艘「海狼級」核潛艦 罕見部署西太平洋

美國海軍海狼級核潛艦「吉米卡特」號的資料照。（取材自美國國防部網站）

美國 富士比雜誌網站報導，美國海軍3艘攻擊力最強大的「海狼級」（Seawolf-class）核潛艦，7月罕見的全員部署至太平洋；這是美國因應最大的競爭對手中國 快速擴張海軍實力所採取最有效的戰略。另中俄9日將首度在寧夏舉行聯合演習，專家稱除在防止恐怖勢力做大，另一個就是展現中俄團結應對美國蓄意為難的指標性意義。

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富比士（Forbes）雜誌網站4日報導，美國已將「海狼」、「康乃狄克」和「吉米卡特」3艘核潛艦全都部署到了亞太地區，3艘艦7月從華盛頓州布雷莫頓進入太平洋。今年8月，其中一艘出現在日本橫須賀軍港，這說明了海狼級核潛艦已進入南海、西太平洋執行任務。

據了解，這3艘艦於1990年代打造，是美國海軍最大、最快，且武力最強的攻擊型潛艦，每艘配備50枚魚雷和飛彈，可擊沉敵方護航艦隊或航母打擊群。「海狼」級核潛艦並攜一個長約100英尺的小型潛艇，供特種部隊執行任務。

報導說，一般來說，3艘「海狼」級核潛艦會分批負責戰備巡航、訓練、維修，這次一下子來了3艘且全都到了太平洋，非常罕見，很明顯是美國面對中國快速發展海軍艦隊所採取的海軍戰略。

另中國和俄羅斯將於9日在中國寧夏的青銅峽合同戰術訓練基地舉行「西部·聯合-2021」演習。環球時報此前報導，中俄雙方共派出兵力1萬餘人，投入多型飛機、火砲和裝甲裝備，共同檢驗和提高部隊聯合偵蒐預警、電子信息攻擊等能力。這是中國軍隊首次邀請外軍入境參加中國年度戰略演習，表明中俄兩軍之間的信任度達到前所未有的高度。

報導引述專家分析，這體現了中俄高度的政治互信。從地區層面而言，美國從阿富汗 的倉促撤退非常不負責任，中俄兩國有責任共同防止地區的恐怖勢力做大。另外，新一任美國政府對中俄依舊採取的是雙遏制的戰略，這迫使中俄進一步的加強軍事協作去共同應對美國的全球壓力，且未來在阿富汗以及中南亞的局勢下還是會看到美軍的身影，「中俄提早應對是很有必要性的」。