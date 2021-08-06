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東奧／乒乓女團對決 中3:0完勝日 奧運奪金4連霸

中國新聞組／北京6日電
東京奧運乒乓球女團賽，中國隊3比0完勝日本隊摘金，取得奧運四連冠，陳夢（左起）、孫穎莎、王曼昱展示金牌。（中新社）
東京奧運乒乓球女團賽，中國隊3比0完勝日本隊摘金，取得奧運四連冠，陳夢（左起）、孫穎莎、王曼昱展示金牌。（中新社）

東京奧運乒乓球混雙金牌戰，日本隊日前擊敗中國隊，引發廣大中國網友的痛心，這口悶氣在中國女子團體決賽獲得紓解。乒乓女團昨日上演中日對決，中國隊最終以直落3場擊敗日本隊，連日本網友都驚嘆「中國之牆過於強大」。自2008年奧運乒乓球設立團體賽以來，中國女團4屆比賽全數奪金。

香港文匯報報導，中國隊一如預期派出陳夢、孫穎莎和王曼昱出擊，首場雙打陳夢、王曼昱面對石川佳純、平野美宇組合，首局未能發揮水準先輸一局，但中國組合第2局起加強變化，終連贏3局反勝。

東京奧運會乒乓球女子團體決賽中，中國隊戰勝日本隊奪得冠軍，教練與選手慶祝勝利。（...
東京奧運會乒乓球女子團體決賽中，中國隊戰勝日本隊奪得冠軍，教練與選手慶祝勝利。（新華社）

第2場，中國隊派出孫穎莎對伊藤美誠，在早前女單準決賽孫穎莎已曾大勝伊藤，這場比賽亦沒有意外，在早早領先兩局下以局數3：1勝出。第3場中國隊派出王曼昱對平野美宇，接戰後雙方實力明顯有距離，王曼昱終再贏3：0，為中國女團完成女團4連冠。

包辦女單、女團金牌的陳夢賽後謙虛地表示：「今天打得不錯吧，我們三個是奧運新人，是全新的突破。我這天只打了雙打，感覺是跟兩個年輕隊員蹭的冠軍。」孫穎莎和王曼昱賽後均以興奮來形容奪金的感覺。孫穎莎指陳夢雖說自己是蹭了冠軍，但大家是一個團隊，陳夢其實起到了帶領隊員的作用。

據澎湃新聞報導，在女子團體項目的對抗中，日本女乒一直是中國隊最重視的對手。此前在半決賽中，日本女乒戰勝中國香港隊晉級，中國國乒女隊則是擊敗德國隊拿到了決賽的門票。最終中國女乒不負眾望，3-0擊敗日本女隊，再次衛冕奧運女團金牌，達成4連霸。

女乒賽後，日本網友刷屏：中國隊過於強大了。「中國過於強大」（中國強すぎ）、「中國之牆」（中國の壁）等話題瞬間湧入數千條推文，並迅速登上了日推熱搜。日本網友稱，「毫無辦法，中國隊過於強大了。（日本隊）能拿到銀牌也值得祝賀。」

日本每日新聞攝影部的賬號也稱，「雖然沒有打破中國之牆，但已連續三屆奧運會獲得了奧運獎牌。」在推文下的配圖中，賽場上的日本選手平野美宇的表情看起來有些無奈。

賽前，有記者問中國女乒隊員敢不敢主動請戰對陣伊藤美誠，孫穎莎直言沒問題，而陳夢則沉穩地回答稱，「其實我們三個，誰對她都可以。」

乒乓球團體從2008年北京奧運會開始，取代了之前的雙打項目，從那以後，中國國乒就從來沒有丟掉過奧運會的團體金牌。

在男團乒乓半決賽中，中國隊以3比0戰勝韓國隊晉級決賽，將在6日晚上和德國隊競爭男團冠軍。

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