中企「塗鴉智能」被指涉收集數據 美媒稱恐危國安

美國「國會山莊報」指出，受騰訊與微信支持的中國科技公司「塗鴉智能」，有望取代俄羅斯駭客，成為新的威脅。（取自塗鴉智能官網）

繼大疆無人機、抖音、華大基因等公司之後，又一家中企被指涉嫌不當收集數據、危及美國 國安。美國「國會山莊報」（The Hill）報導稱，中國 科技公司「塗鴉智能」，恐取代俄羅斯駭客，成為美國新的國安威脅。

綜合外媒報導，中企「塗鴉智能」是間專精全球的物聯網（IoT）與平台即服務（PaaS）市場的私營企業，在騰訊投資下，該公司的硬體、軟體、雲端服務與應用程式，已支援全球220國、1100類產品逾1億台裝置。超過600個世界領導品牌都使用塗鴉智能的技術。該公司在今年3月掛牌上市紐交所。

「Dark Cubed」公司一項有關網路安全的調查，塗鴉智能驅動的設備被指至少一個網路與設置於中國的伺服器連接，未通過基本安全檢查，並將數據發送至中國。業內人士據此憂心，塗鴉智能可能將家用攝影機與健康裝置蒐集到的影像及數據送回中國。

根據中國「數據安全法」，中國私人、國有與部分國有企業皆必須將對用戶數據的控制權轉讓給北京 政府。有美媒據此建議美國國會應考慮禁止「塗鴉智能」在美國營運，或與美國企業生意往來。