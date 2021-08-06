我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

中企「塗鴉智能」被指涉收集數據 美媒稱恐危國安

中國新聞組／北京6日電
美國「國會山莊報」指出，受騰訊與微信支持的中國科技公司「塗鴉智能」，有望取代俄羅斯駭客，成為新的威脅。（取自塗鴉智能官網）
美國「國會山莊報」指出，受騰訊與微信支持的中國科技公司「塗鴉智能」，有望取代俄羅斯駭客，成為新的威脅。（取自塗鴉智能官網）

繼大疆無人機、抖音、華大基因等公司之後，又一家中企被指涉嫌不當收集數據、危及美國國安。美國「國會山莊報」（The Hill）報導稱，中國科技公司「塗鴉智能」，恐取代俄羅斯駭客，成為美國新的國安威脅。

綜合外媒報導，中企「塗鴉智能」是間專精全球的物聯網（IoT）與平台即服務（PaaS）市場的私營企業，在騰訊投資下，該公司的硬體、軟體、雲端服務與應用程式，已支援全球220國、1100類產品逾1億台裝置。超過600個世界領導品牌都使用塗鴉智能的技術。該公司在今年3月掛牌上市紐交所。

「Dark Cubed」公司一項有關網路安全的調查，塗鴉智能驅動的設備被指至少一個網路與設置於中國的伺服器連接，未通過基本安全檢查，並將數據發送至中國。業內人士據此憂心，塗鴉智能可能將家用攝影機與健康裝置蒐集到的影像及數據送回中國。

根據中國「數據安全法」，中國私人、國有與部分國有企業皆必須將對用戶數據的控制權轉讓給北京政府。有美媒據此建議美國國會應考慮禁止「塗鴉智能」在美國營運，或與美國企業生意往來。

美國 中國 北京

上一則

東奧／乒乓女團對決 中3:0完勝日 奧運奪金4連霸

下一則

抗中？美3艘「海狼級」核潛艦 罕見部署西太平洋

延伸閱讀

人民日報指 美國是新冠病毒來源重大嫌疑國

人民日報指 美國是新冠病毒來源重大嫌疑國
東奧／選手奪金 中企送房產 陳雨菲賺了2間

東奧／選手奪金 中企送房產 陳雨菲賺了2間
港首宗國安法案 唐英傑被判處9年重刑

港首宗國安法案 唐英傑被判處9年重刑
港首宗國安法案 唐英傑後悔撞警求輕判

港首宗國安法案 唐英傑後悔撞警求輕判

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
圖為上海浦東國際機場T2航站樓景象。中新社

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

2021-08-04 08:43

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控