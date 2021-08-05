東奧／失誤多被翻盤 中女籃不敵塞爾維亞無緣4強

東京奧運中國女籃70：77不敵塞爾維亞女籃， 止步八強。（中新社）

東京奧運 女籃四分之一決賽陸續在埼玉超級競技場進行，首場對決在中國 、塞爾維亞之間展開，通過四節激戰，中國女籃最終以70比77不敵對手，無緣奧運會4強。

新京報報導，此前的小組賽，中國女籃先後擊敗波多黎各、澳大利亞、比利時，以小組頭名的身分晉級8強，在所有晉級的8支球隊中積分排名居首。四分之一決賽的對陣由抽簽產生，中國女籃遭遇塞爾維亞女籃。

比賽伊始，場上局勢便陷入膠著狀態，中國女籃憑借邵婷、韓旭連續取分，對方隊長葉蓮娜則在內線不可阻擋。半場比賽結束，中國女籃以33比35落後。易邊再戰，中國女籃持續殺傷對手內線，同時保持了較高的防守效率。第三節結束，中國女籃領先9分。但是，塞爾維亞最後一節開場階段打出11比0的進攻高潮，將形勢逆轉，中國女籃陷入被動，加上失誤較多，最終無力回天，70比77不敵對手。

統計數據顯示，全場比賽中國女籃失誤高達23次，比對手多了10次，進攻籃板只有9個，比對手少了7個。

過去8次參加奧運會，中國女籃曾5次闖入8強，其中1984年獲得季軍，1992年斬獲銀牌，2008年北京 奧運會獲得第4名，里約奧運會的第10名為歷史最差戰績。東京奧運會的賽場，中國女籃雖然無緣四強，但是球隊的表現還是足夠出色。

雖然無緣東京奧運會4強，但由於小組賽期間3戰全勝，中國女籃大概率可以憑藉積分優勢獲得本屆奧運會的第5名，繼1984年、1992年、2008年之後，創造隊史奧運會第4好成績。

首次站上奧運會舞台，年僅22歲的李月汝表現有目共睹。首戰波多黎各，她砍下21分、12個籃板；次回合對陣澳大利亞隊，得到12分、7個籃板的同時，貢獻罰球絕殺；此役對陣塞爾維亞，同樣有12分入賬。

在李月汝看來，備戰東京奧運會5年，所有女籃隊員都付出了很多，一直以為能有個更好的成績，「沒想到止步這裡，有一點遺憾，但我們已經盡了全力。我們還年輕，下一屆奧運會再來，未來會取得更好的成績。」