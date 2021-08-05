東奧／中國花游摘銀 媽媽選手「蛇」影靈巧

東京奧運會花樣游泳雙人項目自由自選決賽，中國選手黃雪辰、孫文雁獲得銀牌。（新華社）

東京奧運 會花樣游泳（水上芭蕾）雙人自由自選決賽，中國 隊組合黃雪辰、孫文雁以《蛇》為主題向金牌發起衝擊，最終以總成績192.4499分獲得銀牌，俄羅斯 隊則以總成績195.9079獲得金牌。

斯科列什尼琴科、羅馬什娜這對強大的俄羅斯組合是中國組合的挑戰對手，自2000年雪梨奧運會成為正式比賽項目以來，花樣游泳所產生的10枚金牌全部被俄羅斯包攬，但處於實力上升期的中國花游正表現出自己的競爭力。

中國選手黃雪辰、孫文雁在冬奧獲得花樣游泳雙人項目自由自選決賽銀牌，頒獎後開心慶祝。 （新華社）

在8月2日的花遊雙人項目預賽開始前，代表中國隊出戰的黃雪辰、孫文雁用「相信自己，堅持自己」來彼此鼓勵。從預賽的《蛇》到半決賽的《博弈》，兩位31歲的中國花游老將奉獻了精彩演繹，以總成績191.7832分排名第二晉級決賽。

黃雪辰、孫文雁在決賽選擇了預賽時演繹過的《蛇》，在決賽中，更完美地展現出蛇的靈巧、迅捷、柔軟和兇猛，極具表現力，最終以總成績192.4499分獲得銀牌。

身為奧運會四朝元老，黃雪辰從北京奧運會時中國花游隊年齡最小的妹妹已經變成東京奧運會的「媽媽選手」。倫敦奧運會時，她收穫雙人項目銅牌和集體項目銀牌；5年前在里約奧運，她再次獲得兩枚銀牌。此後黃雪辰退役，完成結婚、生子的人生大事，但為了東京奧運會，黃雪辰在糾結了半年時間後，於2018年底選擇復出。為了恢復狀態，她咬牙減肥，體重比懷孕最胖時輕了30公斤。

和老搭檔一樣，握有3枚奧運銀牌的孫文雁也經歷了退役、復出，年齡增長與退役的空白期給兩名老將帶來了更多困難和挑戰，孫文雁剛歸隊時訓練得極為拚命，甚至讓年輕的隊友都為她捏了把汗，教練汪潔透露，兩名老隊員在訓練中比退役前還投入，甚至常常把自己練哭。既然選擇回來，就要做到最好是她們的共識，2019年世錦賽，黃雪辰、孫文雁以雙人技術自選銀牌宣告了自己的回歸。

孫文雁說，自己心中有夢，放不下這個泳池，想為中國花遊再盡一份力量。黃雪辰希望本屆奧運會可以不留遺憾。今天在東京奧運會賽場，她們用一套《蛇》詮釋了「熱愛可抵歲月漫長」的涵義。