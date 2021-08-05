我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

東奧／中國花游摘銀 媽媽選手「蛇」影靈巧

中國新聞組／北京5日電
東京奧運會花樣游泳雙人項目自由自選決賽，中國選手黃雪辰、孫文雁獲得銀牌。（新華社）
東京奧運會花樣游泳雙人項目自由自選決賽，中國選手黃雪辰、孫文雁獲得銀牌。（新華社）

東京奧運會花樣游泳（水上芭蕾）雙人自由自選決賽，中國隊組合黃雪辰、孫文雁以《蛇》為主題向金牌發起衝擊，最終以總成績192.4499分獲得銀牌，俄羅斯隊則以總成績195.9079獲得金牌。

斯科列什尼琴科、羅馬什娜這對強大的俄羅斯組合是中國組合的挑戰對手，自2000年雪梨奧運會成為正式比賽項目以來，花樣游泳所產生的10枚金牌全部被俄羅斯包攬，但處於實力上升期的中國花游正表現出自己的競爭力。

中國選手黃雪辰、孫文雁在冬奧獲得花樣游泳雙人項目自由自選決賽銀牌，頒獎後開心慶祝...
中國選手黃雪辰、孫文雁在冬奧獲得花樣游泳雙人項目自由自選決賽銀牌，頒獎後開心慶祝。 （新華社）

在8月2日的花遊雙人項目預賽開始前，代表中國隊出戰的黃雪辰、孫文雁用「相信自己，堅持自己」來彼此鼓勵。從預賽的《蛇》到半決賽的《博弈》，兩位31歲的中國花游老將奉獻了精彩演繹，以總成績191.7832分排名第二晉級決賽。

黃雪辰、孫文雁在決賽選擇了預賽時演繹過的《蛇》，在決賽中，更完美地展現出蛇的靈巧、迅捷、柔軟和兇猛，極具表現力，最終以總成績192.4499分獲得銀牌。

身為奧運會四朝元老，黃雪辰從北京奧運會時中國花游隊年齡最小的妹妹已經變成東京奧運會的「媽媽選手」。倫敦奧運會時，她收穫雙人項目銅牌和集體項目銀牌；5年前在里約奧運，她再次獲得兩枚銀牌。此後黃雪辰退役，完成結婚、生子的人生大事，但為了東京奧運會，黃雪辰在糾結了半年時間後，於2018年底選擇復出。為了恢復狀態，她咬牙減肥，體重比懷孕最胖時輕了30公斤。

和老搭檔一樣，握有3枚奧運銀牌的孫文雁也經歷了退役、復出，年齡增長與退役的空白期給兩名老將帶來了更多困難和挑戰，孫文雁剛歸隊時訓練得極為拚命，甚至讓年輕的隊友都為她捏了把汗，教練汪潔透露，兩名老隊員在訓練中比退役前還投入，甚至常常把自己練哭。既然選擇回來，就要做到最好是她們的共識，2019年世錦賽，黃雪辰、孫文雁以雙人技術自選銀牌宣告了自己的回歸。

孫文雁說，自己心中有夢，放不下這個泳池，想為中國花遊再盡一份力量。黃雪辰希望本屆奧運會可以不留遺憾。今天在東京奧運會賽場，她們用一套《蛇》詮釋了「熱愛可抵歲月漫長」的涵義。

東京奧運 中國 俄羅斯

上一則

乘客交代後事想投河 四川的哥機智攔下

下一則

提議找吳亦凡代言 哪吒高管及附和者 全部被開除

延伸閱讀

奧運會義工夢

奧運會義工夢
東奧／男子鉛球決賽 美國金包銀 名將破奧運紀錄

東奧／男子鉛球決賽 美國金包銀 名將破奧運紀錄
東奧／等了13年、摘了脾臟 巴西古尼雅女子10公里馬拉松泳賽奪金

東奧／等了13年、摘了脾臟 巴西古尼雅女子10公里馬拉松泳賽奪金
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件