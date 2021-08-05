我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

東奧／金主撒幣賞金牌 羽球陳雨菲獲贈2房

中國新聞組／北京5日電
在東京奧運會羽毛球女子單打決賽中，陳雨菲奪得金牌，獲民企贈2房及百萬獎金。 ( 新華社)
在東京奧運會羽毛球女子單打決賽中，陳雨菲奪得金牌，獲民企贈2房及百萬獎金。 ( 新華社)

東京奧運中國國乒雖在混雙比賽中痛失金牌，但在女單和男單雙雙奪金，銀牌也被中國收穫，整體表現不俗。據港媒香港01報導，早前香港男子劍擊代表張家朗奪金後，全國政協委員林大輝的「送樓」承諾曾廣為熱議，如今類似戲碼卻在中國上演。

香經經濟日報報導，羽毛球選手陳雨菲奪得東京奧運女子羽毛球單打金牌，成為家鄉浙江杭州桐廬縣歷史上第一位奧運冠軍。從浙江桐廬走出的兩大知名民營企業韻達速遞和中通快遞，都宣布將會贈送陳雨菲房產一套，以祝賀她為國家、為家鄉贏得榮譽。同時，浙富控股決定獎勵陳雨菲現金100萬元人民幣（約15萬美元），還特意表明了是稅後金額。

香港01報導，為獎勵國乒球員，前乒乓名將王楠及其丈夫、山東威海房地產大亨郭斌日前宣布送出大禮，拿到金、銀牌的選手將獲獎一人一套房子。

男單、女單加上混雙，就已經有6名選手獲得金、銀牌，具備資格獲獎房子，包括馬龍、陳夢、樊振東、孫穎莎、許昕、劉詩雯。而日前的女團比賽中，王曼昱接替出現傷病的劉詩雯參賽，在女團4日確定闖入決賽下，意味著王楠、郭斌夫婦需要送出7套房子，可謂相當豪氣。

雖然夫婦二人並未透露具體送哪個城市的房子，不過據猜測其很有可能是雅居樂威海冠軍體育小鎮的合院。據小鎮官網的介紹，合院是私屬洋房別墅，上下兩層動靜分離，一層外部有車庫和花園，一層內部有超大客廳和餐廳，還設有娛樂活動室、廚房、衛生間；二樓則有臥室、露台、衛生間、衣帽間等。

雖然單價沒有相關數據，但從配置來看，合院的面積至少應在2152平方呎以上，若按照每平方呎2萬元（人民幣，以下同，約3千美元）的價格，保守估計每套市值逾400萬元（約61萬美元），7套總價值逾3000萬元（約463萬美元）。

對於出手這般闊綽，網民紛紛熱議，「太豪了吧」、「我也想要房」、「我現在打（球）還來得及不」。另外對於王楠，有人讚道：「賽場上，王楠是大魔王，退役後一直從事推動乒乓球運動以及乒乓文化的推廣。對貧困地區捐贈各種基礎設施，無論疫情期間物資捐贈還是河南暴雨的捐款，都讓我們看到這位大滿貫及其家人的心胸和責任，永遠支持楠姐。」

東京奧運 中國 香港

上一則

堵新冠傳播鏈 中國半鎖國 中高風險區達153個

延伸閱讀

東奧／選手奪金 中企送房產 陳雨菲賺了2間

東奧／選手奪金 中企送房產 陳雨菲賺了2間
帶著東奧1金1銀歷史佳績 中華羽球代表隊凱旋返台

帶著東奧1金1銀歷史佳績 中華羽球代表隊凱旋返台
鬼鬼賀「麟洋」奪金 遭大陸網友罵翻

鬼鬼賀「麟洋」奪金 遭大陸網友罵翻
拍下戴資穎 國羽一姐陳雨菲奪金「只是起點」

拍下戴資穎 國羽一姐陳雨菲奪金「只是起點」

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件