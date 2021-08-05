孟晚舟案最後一輪審理 彭博社：能逃引渡機率僅為1%

孟晚舟引渡案的最後一輪聽證會，4日在加拿大展開，她戴著電子腳環出席。(路透)

中國華為公司首席財務官孟晚舟 被要求引渡至美國 的案件，4日起至20日在加拿大 卑詩省高等法院進行最後一輪審理，穿著藍色套裝的孟晚舟親自出庭。預料法官秋季將做出裁決以決定孟晚舟的命運。

自由亞洲電台報導，4日的聆訊庭旁聽席坐滿了人，都是關心孟晚舟案件者，控辯雙方律師就各自理據展開終極戰。歷經兩年多的司法訴訟進入收尾最高潮，法律專家分析，孟晚舟律師團主要的論述基於四大方向：美國基於政治考量提出起訴、執法人員侵犯了孟晚舟的憲法權利、美國向加拿大提供誤導性資料，以及起訴違反了國際法。

據報導，加拿大律師賴建平表示，值得留意的是孟晚舟幾個月前通過香港法院從匯豐銀行獲得一些新文件，其律師試圖引用這些文件來證明匯豐早已知道華為和星通的關係，是美方企圖隱瞞事實而誤導加拿大。不過主審法官霍姆斯駁回孟晚舟律師申請新證據的要求。霍姆斯稱，雖然新文件顯示匯豐一位董事總經理據稱了解華為和星通之間的關係，但此人不是匯豐風險委員會的成員，無法得知此董事總經理是否和風險委員會談過華為做為客戶的情況，沒有更多證據可以推翻原始美方文件提出的欺詐論述。

報導稱，賴建平並質疑香港匯豐文件前後矛盾，也可能是中國當局對此案的政治干預。「孟晚舟他的團隊、華為乃至整個中共，用國家之力去影響匯豐做出了一個所謂的證據說明，這顯然是人為運作的跡象。」

彭博社回顧加拿大引渡案審判的歷史數據，稱孟晚舟逃過引渡的機率僅為1%。彭博社報導稱，在這一輪聽證會上，孟晚舟的律師將試圖說服溫哥華的法官，美國從加拿大引渡孟晚舟的請求存在嚴重缺陷，孟晚舟的權利遭到侵犯，她應該被釋放。

不過，彭博社分析，如果參照歷史，孟晚舟律師的上述訴求將會是非常艱難的。根據加拿大司法部的數據，在2008年以來收到的798份美國引渡請求中，加拿大只拒絕或放棄指控8份。其中，美國撤回了40起訴訟。

加拿大引渡律師博廷指出，「無論如何，這都將成為一個先例。」他認為，孟晚舟如果勝訴，將極其引人矚目，因為這非常罕見。如果孟晚舟敗訴，將證明美國有權追究被告、犯罪發生地點和受害者與美國沒有關係的案件。

據悉，此輪引渡案審理的是引渡程序是否合法，對於被引渡人是否犯罪，法官無權作出判決。因此，加拿大的法官不能給孟晚舟定罪，只是判決是否准予引渡。

根據慣例，法官在這一輪審理結束時不會立即作出判決，而是會在少則幾個星期、多則幾個月之後才公布判決書。