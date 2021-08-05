我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

比利時盯小米機 警告有間諜風險

中國新聞組／北京5日電

中國智能手機品牌小米上季度以25%市場占有率首度成為歐洲智能手機龍頭，但比利時國家安全局示警，敦促消費者注意潛在的間諜風險。

自由亞洲電台報導，美國市場調查公司Strategy Analytics(SA)近日公布調查報告指出，中國智能手機品牌小米在上一季(2021年4-6月)以25.3%的市占率，擠下長年持續蟬聯首位的南韓三星、首度躍居歐洲智能手機龍頭。

比利時一民眾很驚訝政府的示警，並強調，「不，我不會買，如果知道我們會被監控」。另一位民眾也說，「從以色列飛馬間諜軟體到中國手機，我們知道了被一些國家的情治系統監控的可能性，獨裁中國的監控也是首屈一指，毫無人權概念以及尊重自由思考」。

據報導，美國和荷蘭等其他國家也已表達對中國電信公司及其在隱私和國家安全方面的風險的擔憂。比利時國家安全局發言人範戴爾（Ingrid Van Daele）指出，這些公司與政府情報和安全部門之間的相互依賴關係已納入中國的法律之中。例如，中國國家情報法就規定所有中國企業有義務與情報部門合作。他們必須為情報人員保留工作崗位。中國的網路安全法也要求這些企業允許情報人員訪問他們的計算機系統。商界別無選擇，只能與政府合作。

她說，像華為、小米、Oppo和一加(OnePlus)這樣規模的公司，在其辦公室都設有中國共產黨(CCP)小組，這些小組的任務是確保企業遵守政府的政策，他們也可以影響公司的決策。

範戴爾還強調，「眾所周知，小米秘密收集國外用戶的數據並將其傳輸到中國服務器，結合小米運營的立法框架，這種做法至少從保護隱私數據的角度來看是有問題的，很可能損害國家安全」。

中國駐比利時大使館3日表示，希望有關人士立即停止對中國企業的惡意抹黑，停止有損中國與比利時互利合作的事。

中國 小米 手機

上一則

七一刺警案餘波 港大禁學生會評議會成員入校

下一則

10+3外長會議 王毅：共築東亞抗疫屏障

延伸閱讀

東奧男籃澳洲大勝阿根廷 4強對決美國

東奧男籃澳洲大勝阿根廷 4強對決美國
東奧／女子體操高低槓 比利時奪金 美國隊李蘇妮抱銅

東奧／女子體操高低槓 比利時奪金 美國隊李蘇妮抱銅
比利時洪災增至37死 6人仍下落不明

比利時洪災增至37死 6人仍下落不明
學者研究：芝加哥若脫離伊州 南部面臨經濟災難

學者研究：芝加哥若脫離伊州 南部面臨經濟災難

熱門新聞

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件