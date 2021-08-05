比利時盯小米機 警告有間諜風險

中國 智能手機 品牌小米 上季度以25%市場占有率首度成為歐洲智能手機龍頭，但比利時國家安全局示警，敦促消費者注意潛在的間諜風險。

自由亞洲電台報導，美國市場調查公司Strategy Analytics(SA)近日公布調查報告指出，中國智能手機品牌小米在上一季(2021年4-6月)以25.3%的市占率，擠下長年持續蟬聯首位的南韓三星、首度躍居歐洲智能手機龍頭。

比利時一民眾很驚訝政府的示警，並強調，「不，我不會買，如果知道我們會被監控」。另一位民眾也說，「從以色列飛馬間諜軟體到中國手機，我們知道了被一些國家的情治系統監控的可能性，獨裁中國的監控也是首屈一指，毫無人權概念以及尊重自由思考」。

據報導，美國和荷蘭等其他國家也已表達對中國電信公司及其在隱私和國家安全方面的風險的擔憂。比利時國家安全局發言人範戴爾（Ingrid Van Daele）指出，這些公司與政府情報和安全部門之間的相互依賴關係已納入中國的法律之中。例如，中國國家情報法就規定所有中國企業有義務與情報部門合作。他們必須為情報人員保留工作崗位。中國的網路安全法也要求這些企業允許情報人員訪問他們的計算機系統。商界別無選擇，只能與政府合作。

她說，像華為、小米、Oppo和一加(OnePlus)這樣規模的公司，在其辦公室都設有中國共產黨(CCP)小組，這些小組的任務是確保企業遵守政府的政策，他們也可以影響公司的決策。

範戴爾還強調，「眾所周知，小米秘密收集國外用戶的數據並將其傳輸到中國服務器，結合小米運營的立法框架，這種做法至少從保護隱私數據的角度來看是有問題的，很可能損害國家安全」。

中國駐比利時大使館3日表示，希望有關人士立即停止對中國企業的惡意抹黑，停止有損中國與比利時互利合作的事。