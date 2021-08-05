美「大規模」軍演 環時社評：華而不實自嗨 嚇不倒中俄

中國和美國近日相繼宣布在南海和印太海域軍演。圖為中國核動力潛艦2018年在南海巡弋。（路透）

美國 近日展開兩場「大規模」軍演，一場是由美軍印太司令部領銜，日本、澳洲 和英國參加的印太聯合軍演，另一場是由美國海軍單獨在全世界舉行的「大規模演習2021」。美國一名軍事學者表示，後一場演習是要向中俄證明美國海上力量能夠同時應對在黑海、東地中海、南海和東海出現的挑戰。

環球時報社評指出，美國想要用秀肌肉嚇唬住中俄，真是打錯了算盤。中國 4日宣布將在8月6日至10日南海8個點的連線範圍內進行軍事訓練，就是對美軍印太軍演的回應。中俄都沒有去世界上與美國爭奪制海權的意願，但是兩國都有在自己核心利益地區蔑視美國脅迫的能力和決心。

社評稱，美國隔一段時間就一定要向中俄證明一下它很擅長戰爭，因此不怕與中俄開戰。就中國來說，我們必須向美國和它的盟友證明：我們熱愛和平，但不怕在台海和南海與美國交戰，我們有決心和能力在這些地區遭到它的攻擊時將戰爭進行到底，並且擊敗它。

社評說，美國在全球炫耀武力是華而不實的自嗨，中國不會為之所動。但是如果來到南海，美國軍艦再多，也都是在中國獵槍瞄準下開派對的一群兔子。南海是國際水道，航行自由，但就憑它挨著中國，那裡有中國的島礁，有中國的密集利益，中國不會長期容忍美國在那些水道上釋放地緣政治污染，表演它的霸權主義。

社評指出，日本和澳洲今後的最大危險就是他們自己的野心和不安分。如果他們不服氣中國的崛起，認為有必要幫著美國壓制住中國的發展，協助美國建立起圍堵中國的一道牆，那麽他們就是在將自己塑造成中國的敵人，把自己變成美國遏華的戰略前沿；他們需要為自己的這一選擇承擔全部後果。