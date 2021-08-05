美阿斯彭安全論壇 亞投行長：勿與中國脫鉤

五年多前由中國 主導成立、被視為要挑戰世界銀行地位的亞洲基礎設施投資銀行發展並不如預期，行長金立群4日坦言，基礎建設投資需要漫長的醞釀期，他並呼籲世界不應該與中國脫鉤。而美國 積極加強與東盟成員國互動，新加坡 總理李顯龍證實美國副總統賀錦麗兩周後訪問新加坡及越南。

自由亞洲電台報導，由中國主導創立的亞投行(AIIB)自2016年開始運作，5年來已累積為會員國提供220.2億美元的基礎建設投資。但從數據看來，亞投行不論資產規模或發展狀況都不如預期。主要原因就是最大股東中國的經濟放緩、美中貿易戰、中國洪災、疫情，以及近幾年來世界各國對中國「撒幣外交」、「借貸陷阱」的質疑。

4日，亞投行行長金立群在美國阿斯彭安全論壇網路研討會上警告，世界若與中國脫鉤，將帶來全球災難。他呼籲提高公眾對脫鉤後果的認識。

「我認為爭論中國(成立亞投行)是否有政治動機，是沒有意義的。」金立群被問到亞投行與一帶一路的關係時回應，兩者的目標都是促進互聯互通和區域經濟全球化，但一帶一路是平台，而亞投行是一個高標準的全球機構。

同樣出席阿斯彭安全論壇的新加坡總理李顯龍也對當下的美中僵局表態。他認為雙方對彼此有誤解，他一邊告誡中國人，「東升西降」的看法是錯的；另一邊又對美國表示，不應該把中國看作蘇聯，因為「中國不會消失」。

美國近期與東南亞國家互動頻頻，美國國務卿布林肯參加8月2日到6日的東南亞國家聯盟（ASEAN）的外交部長視頻會議。美國國務院聲明，美國已向東盟成員國提供超過2300萬劑疫苗和超過1.58億美元的新冠疫情緊急援助資金，「不附加任何政治或經濟條件」。

李顯龍在會上證實美國副總統賀錦麗將在兩周後訪問新加坡及越南。此前，美國國防部長奧斯汀也剛結束對新加坡、越南和菲律賓的訪問。