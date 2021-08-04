我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

泰森肉品要求員工打疫苗 微軟要求接種證明

東奧／吊環金牌劉洋表情跩又帥 奧委會驚嘆「酷」

中國新聞組／北京4日電
中國選手劉洋在體操男子吊環決賽中，以15.500分摘得金牌，表情被讚又跩又野。（中通社）
中國選手劉洋在體操男子吊環決賽中，以15.500分摘得金牌，表情被讚又跩又野。（中通社）

東京奧運體操吊環冠軍劉洋為中國隊拿下第26枚金牌，場上表現精采，在競技同時臉上表情也很受矚目，國際奧委會推文驚嘆：「怎會有人競技時還這麼酷？」

環球網報導，劉洋在吊環上的「邪魅」表情，突然「出圈」，引起熱議，有人評價說：「又跩又帥，狠狠地愛了！」還有人用「又跩又野」來形容：比賽場上又跩又野，賽後得知冠軍默默抹眼淚哭泣，好帥反差萌又好可愛！真霸氣！

有網友發現劉洋的表情，神似周星馳電影「九品芝麻官」中的經典角色常威。（取材自微博...
有網友發現劉洋的表情，神似周星馳電影「九品芝麻官」中的經典角色常威。（取材自微博）

有網友笑稱：「可惡，被他裝到了！」還有更多網友發現，劉洋的表情神似周星馳電影《九品芝麻官》中的經典角色常威，玩起了電影中的台詞梗。有網友說：「我一進來就看見常威在吊環，然後就拿了塊金牌。」有人說，「劉洋這個邪魅表情，實在是太常威了。」

劉洋的帥氣表情，也引起國際奧委會注意，國際奧委會2日在推特上發了這張照片，並配文稱：「這張照片絕了。怎麼會有人在吊環上競技的同時，還能看起來這麼酷？」

評論區的外國網友也讚歎道：「他轉頭時的樣子太棒了。」有網友用表情包回覆：「帥極了。」還有人話不多說，直接放了一張漫威電影《復仇者聯盟3》中雷神徒手撐開星環的經典一幕，手臂動作神似吊環上的劉洋。

電影 東京奧運 復仇者聯盟

上一則

湖北進戰時狀態 武漢1100萬人全檢測 民眾搶光超市物資

下一則

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

延伸閱讀

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰
東奧黃金計畫18選手進8強 已奪2金4銀1銅

東奧黃金計畫18選手進8強 已奪2金4銀1銅
東奧／拳擊4強戰止步 台女將黃筱雯含淚拿銅牌

東奧／拳擊4強戰止步 台女將黃筱雯含淚拿銅牌
東奧／最年輕奪牌紀錄 12歲少女滑板「溜」到銀牌

東奧／最年輕奪牌紀錄 12歲少女滑板「溜」到銀牌

熱門新聞

鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

2021-08-01 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
吳亦凡桃色風波後，六六發聲說道歉。(取材自微博)

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

2021-07-31 20:34
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協
鄭伊健罕見合體嫩妻「滿臉法令紋」近況曝光

鄭伊健罕見合體嫩妻「滿臉法令紋」近況曝光