東奧／吊環金牌劉洋表情跩又帥 奧委會驚嘆「酷」

中國選手劉洋在體操男子吊環決賽中，以15.500分摘得金牌，表情被讚又跩又野。（中通社）

東京奧運 體操吊環冠軍劉洋為中國隊拿下第26枚金牌，場上表現精采，在競技同時臉上表情也很受矚目，國際奧委會推文驚嘆：「怎會有人競技時還這麼酷？」

環球網報導，劉洋在吊環上的「邪魅」表情，突然「出圈」，引起熱議，有人評價說：「又跩又帥，狠狠地愛了！」還有人用「又跩又野」來形容：比賽場上又跩又野，賽後得知冠軍默默抹眼淚哭泣，好帥反差萌又好可愛！真霸氣！

有網友發現劉洋的表情，神似周星馳電影「九品芝麻官」中的經典角色常威。（取材自微博）

有網友笑稱：「可惡，被他裝到了！」還有更多網友發現，劉洋的表情神似周星馳電影 《九品芝麻官》中的經典角色常威，玩起了電影中的台詞梗。有網友說：「我一進來就看見常威在吊環，然後就拿了塊金牌。」有人說，「劉洋這個邪魅表情，實在是太常威了。」

劉洋的帥氣表情，也引起國際奧委會注意，國際奧委會2日在推特上發了這張照片，並配文稱：「這張照片絕了。怎麼會有人在吊環上競技的同時，還能看起來這麼酷？」

評論區的外國網友也讚歎道：「他轉頭時的樣子太棒了。」有網友用表情包回覆：「帥極了。」還有人話不多說，直接放了一張漫威電影《復仇者聯盟 3》中雷神徒手撐開星環的經典一幕，手臂動作神似吊環上的劉洋。